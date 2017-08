Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsche Standorte werden verschont

Der Preisverfall auf dem US-Markt dürfte sich zudem noch verstärken, wie Peterburg und seine Kollegen im Analysten-Call andeuteten. Auch deshalb mussten sie rund fünf Milliarden Dollar auf den Wert der Actavis-Übernahme abschreiben.

Hinzu kommt noch eine weitere Herausforderung: Knapp ein Fünftel seines Umsatzes erzielt Teva bisher noch mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Copaxone. Dessen Patente sind inzwischen weitgehend ausgelaufen, so dass ab 2018 verstärkte Generikakonkurrenz drohen könnte.

Teva reagiert auf die Probleme jetzt mit einem deutlich verschärften Spar- und Restrukturierungsprogramm. Bis Ende des Jahre will der Konzern jetzt insgesamt 7000 von weltweit 57.000 Arbeitsplätzen abbauen. Sechs Fabriken sollen in diesem Jahr geschlossen oder verkauft werden, weitere acht im kommenden Jahr. Bis Ende 2017 wolle man sich außerdem aus 45 Ländern zurückziehen, kündigte Peterburg an.

Die Aktivitäten in Deutschland, wo Teva rund 2900 Menschen beschäftigt, sind davon aber jedoch kaum berührt. Es gebe keine Pläne über den bereits im Frühjahr kommunizierten Arbeitsplatzabbau hinaus, sagte ein Sprecher. Im März hatte Teva den Wegfall von etwa 100 Stellen am Standort Ulm angekündigt, wo der Konzern eine relativ große Produktion für das Europageschäft betreibt. Im Gegenzug will Teva hier allerdings auch neue Stellen schaffen mit dem Bau einer Produktionsanlage für Biotech-Medikamente.

Ungeachtet der neuen Sparmaßnahmen musste der Konzern seine Prognosen für 2017 abermals nach unten korrigieren. Der Umsatz wird jetzt bei um die 23 Milliarden Dollar erwartet, und damit gut eine Milliarde Dollar niedriger als bisher. Gleiches gilt für das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Ebitda), das Teva jetzt bei 7,2 bis 7,4 Milliarden Dollar sieht. Bisher hatte man mit acht bis 8,4 Milliarden Dollar gerechnet.

Das ist nicht zuletzt mit Blick auf die strapazierte Bilanzstruktur des Konzerns heikel: Die Ratingagentur Moody’s hat Teva als Reaktion auf die schwachen Zahlen bereits herabgestuft, von „Baa2“ auf „Baa3“. Der Ausblick bleibt weiter negativ.

Die Rating-Agentur zeichnet ein düsteres Szenario für den Konzern: „Preisdruck und Verzögerungen bei Neueinführungen werden das US-Generikageschäft auch 2018 noch belasten“, schreibt Moody’s-Analyst Morris Borenstein in einem Kommentar. Und auch angesichts der erwarteten Konkurrenz für Copaxone gehe man davon aus, dass Gewinn und Cashflow auch 2018 weiter sinken werden. Zwar bemühe sich Teva, durch Desinvestitionen und Dividendenkürzung die Verschuldung zu reduzieren. Aber es sei unklar, wie schnell das gelinge.