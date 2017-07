 Ratiopharm-Mutterkonzern: Pharma-Firma Teva streicht Stellen in Israel

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Teva In Tel Aviv sollen 350 Stellen wegfallen. (Foto: Reuters)

Tel AvivDer weltgrößte Generika-Hersteller Teva reagiert auf den verschärften Wettbewerb mit Stellenstreichungen. Im Heimatmarkt Israel sollten vor allem in der Produktion Arbeitsplätze abgebaut werden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Dort beschäftigt die Ratiopharm-Mutter 7000 Menschen, davon 4000 in der Produktion. Einem Insider zufolge sollen rund 350 Stellen wegfallen. Teva selbst äußerte sich nicht zur Zahl der Betroffenen.

Teva ist das größte israelische Unternehmen. Der Hersteller kostengünstiger Nachahmer-Medikamente steht wegen verschärfter Konkurrenz in der Branche unter Druck. Teva werde alles nötige tun, um die Wettbewerbsfähigkeit der israelischen Standorte sicherzustellen, sagte Interimschef Yitzhak Peterburg.

Teva ist seit Februar auf der Suche nach einem Nachfolger für den früheren Vorstandschef Erez Vigodman, der nach einer Reihe von Rückschlägen seinen Hut nahm. Finanzchef Eyal Desheh trat Ende Juni ebenfalls zurück. (Reporter: Tova Cohen, bearbeitet von Hans Seidenstücker