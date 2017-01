VW könnte bald das nächste Kapitel schließen

Bei der Einigung half der Terminkalender: Am 20. Januar läuft die Amtsperiode von Präsident Barack Obama aus. Anders als in Deutschland kommt in den USA mit einem Regierungswechsel nicht nur ein neuer Justizminister ins Amt, sondern auch eine ganze Schar von Abteilungsleitern und anderen führenden Angestellten. Die scheidenden Amtsinhaber wollten sich „mit einem abgeschlossenen Fall für einen neuen Job bewerben“, wie ein VW-Manager in den USA sagte.

Die anstehende Einigung von Volkswagen mit den US-Behörden im Abgasskandal belastet auch die VW-Dachgesellschaft Porsche SE. Wegen ihrer Beteiligung an Volkswagen dürften die finanziellen Folgen auf das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2016 drücken, wie die Porsche Automobil Holding SE am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt.

Im nachbörslichen Handel zeigte sich die Volkswagen-Aktie unbeeindruckt von der wahrscheinlichen Vergleichssumme. Die Vorzugsaktie pendelte wie im Tagesverlauf zuvor bereits um die 147 Euro. Auch die in den USA gehandelten Anteilsscheine (ADR) bewegten sich kaum.

Am 18. Januar kann Volkswagen voraussichtlich das nächste Kapitel schließen. An dem Tag wird ein Bundesrichter in San Francisco wohl einem ausgehandelten Kompromiss zwischen Volkswagen und den Anwälten geschädigter Autofahrer zustimmen, die einen Audi, Volkswagen oder Porsche mit Drei-Liter-Motor gefahren haben.

Weiter im Raum stehen Anklagen gegen einzelne Manager von Volkswagen. Derzeit sitzen zwei Manager in den USA in Haft, deren Aussagen weitere Mitarbeiter belasten könnten.

Mit Material von Martin Dowideit und dpa.