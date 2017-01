Volkswagen Der Autobauer habe einen konkreten Vergleichsentwurf mit den US-Behörden ausgehandelt, hieß es. (Foto: dpa)

Wolfsburg/Washington/New YorkZehn Tage vor der Amtsübernahme von Donald Trump kommt der Kompromiss: Volkswagen muss im Abgasskandal in den USA weitere Milliarden auf den Tisch legen. In Verhandlungen mit dem US-Justizministerium sieht ein Vergleichsentwurf Strafzahlungen in Höhe von rund 4,3 Milliarden Dollar vor, wie VW am Dienstag mitteilte.

Volkswagen befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-Justizministerium sowie der US-amerikanischen Zollbehörde. Ziel der Gespräche sei der Abschluss von Vergleichsvereinbarungen über die Beilegung bestimmter strafrechtlicher Untersuchungen und bestimmter zivilrechtlicher Bußgeldverfahren.

Der Autobauer habe einen konkreten Vergleichsentwurf mit den US-Behörden ausgehandelt, hieß es. Dieser sehe Bußgeld- und Strafzahlungen in einer Gesamthöhe von rund 4,3 Milliarden Dollar (rund 4,1 Mrd Euro) vor. Teil dieses Vergleichsentwurfs sei auch ein Schuldanerkenntnis in Bezug auf bestimmte US-Strafvorschriften.

Es ist eine Rekordsumme: Toyota zahlte 2014 für seine von allein beschleunigenden Fahrzeuge 1,2 Milliarden Dollar, General Motors 2015 für defekte Zündschlösser 900 Millionen Dollar. Die zuständigen VW-Gremien würden sich mit der Sache kurzfristig befassen, möglicherweise noch im Laufe des heutigen Dienstags bzw. morgigen Mittwochs.

Der Konzern kommt in den USA einen großen Schritt weiter, die Manipulation von Emissionswerten zu bewältigen und einen Neustart im zweitgrößten Automarkt der Welt einzuläuten. „Wir hatten eher eine Summe um die drei Milliarden Dollar erwartet“, schrieb Arndt Ellinghorst von Evercore ISI. „Nichtsdestotrotz ist es eine große Erleichterung“. Endlich könne das Unternehmen einen Strich unter die Sache ziehen und wieder offen mit dem Kapitalmarkt kommunizieren.

Der Analyst beziffert die gesamten Kosten für Volkswagen im Dieselskandal auf 20 bis 21 Milliarden Euro. Das sind drei Milliarden Euro mehr, als der Konzern bislang dafür zur Seite gelegt hatte.

Bei der Einigung half der Terminkalender: Am 20. Januar läuft die Amtsperiode von Präsident Barack Obama aus. Anders als in Deutschland kommt in den USA mit einem Regierungswechsel nicht nur ein neuer Justizminister ins Amt, sondern auch eine ganze Schar von Abteilungsleitern und anderen führenden Angestellten. Die scheidenden Amtsinhaber wollten sich „mit einem abgeschlossenen Fall für einen neuen Job bewerben“, wie ein VW-Manager in den USA sagte.

Im nachbörslichen Handel zeigte sich die Volkswagen-Aktie unbeeindruckt von der wahrscheinlichen Vergleichssumme. Die Vorzugsaktie pendelte wie im Tagesverlauf zuvor bereits um die 147 Euro. Auch die in den USA gehandelten Anteilsscheine (ADR) bewegten sich kaum.

Am 18. Januar kann Volkswagen voraussichtlich das nächste Kapitel schließen. An dem Tag wird ein Bundesrichter in San Francisco wohl einem ausgehandelten Kompromiss zwischen Volkswagen und den Anwälten geschädigter Autofahrer zustimmen, die einen Audi, Volkswagen oder Porsche mit Drei-Liter-Motor gefahren haben.

Weiter im Raum stehen Anklagen gegen einzelne Manager von Volkswagen. Derzeit sitzen zwei Manager in den USA in Haft, deren Aussagen weitere Mitarbeiter belasten könnten.

