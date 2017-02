Die französische Konfliktkultur gebrochen

Der zweite Faktor ist der erfolgreich soziale Dialog mit den Arbeitnehmern. 2013 hat Renault mit der französischen Konfliktkultur gebrochen und eine erste Vereinbarung mit den Gewerkschaften geschlossen, die Kostensenkungen und Flexibilität beim Arbeitseinsatz gegen Standortzusagen vorsah. „Seitdem haben wir die Produktion in Frankreich um 50 Prozent gesteigert“, stellte Ghosn am Freitag fest.

Im Januar wurde ein neues Abkommen geschlossen. Bis 2019 würden Tausende neue Mitarbeiter in Frankreich eingestellt und allein in das Forschungszentrum 500 Millionen Euro investiert.

Die Aussichten der kommenden Jahre hängen vor allem von der Marktentwicklung in den Schwellenkändern ab. Unter dem Absturz des russischen und brasilianischen Marktes hat Renault gelitten, „Russland war einmal unser profitabelster Markt“, enthüllte Ghosn am Freitag. In den nächsten Jahren rechne er damit, dass sich die Nachfrage in beiden Ländern stabilisieren oder beleben werde.

Zwei dicke Risikofaktoren gibt es, und Ghosn redet nicht darum herum, sondern nennt sie selber: der Brexit und die politischen Vorstöße aus den USA gegen einen freien Handel. In Sachen Brexit gab es viele Gerüchte über eine angebliche Garantie der britischen Regierung, Renault-Nissan werde von potenziellen finanziellen Schäden freigestellt. Freundlich lächelnd sagt der Allianz-Chef auf eine entsprechende Frage des Handelsblatts: „Ich hatte ein Treffen mit der britischen Premierministerin, aus dem bin ich beruhigt herausgekommen, deshalb investieren wir weiter.“

Das große Werk in Sunderland produziere für den europäischen Markt, das habe Madame May verstanden. Und im Moment sei der Brexit ja auch noch „virtuell“. Doch dann schiebt der raffinierte Manager eine Warnung nach: „Kann es nach dem Brexit Zölle oder quantitative Beschränkungen geben? Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Werks muss auf jeden Fall gesichert sein, ich hoffe die Premierministerin hat das im Kopf, wenn sie den Brexit verhandelt.“

Risiken gebe es auch im Falle Nafta, der Freihandelszone mit Mexiko, USA und Kanada. Renault-Nissan ist in Mexiko präsent und baut mit Daimler ein neues Werk in Aguascalientes. Der Name „Trump“ kommt dem Franzosen nicht einmal über die Lippen, er sagt nur: „Wir hören, dass der Vertrag neu verhandelt werden soll, das wirft natürlich Fragen auf: Was kommt danach?“ Kritisch sei es auch, wenn die USA das Abkommen mit dem Iran aufkündigen sollten. In China und Indien dagegen werde Renault, dessen Produktion gerade erst angelaufen ist, künftig ordentlichen Rückenwind bekommen. Ghosn strahlt: „Ich muss Ihnen ja nicht sagen, wie rentabel der chinesische Markt ist.“