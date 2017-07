 Rückläufige Zahlen: Schiffbau-Zulieferer melden weniger Aufträge

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Schiffbau Die Nachfrage nach Kreuzfahrt- und Spezialschiffen ist weiterhin hoch. In der übrigen Schiffbau-Branche müssen Zulieferer jedoch mit Umsatzeinbußen rechnen. (Foto: dpa)

HamburgWeil weltweit weniger Schiffe in Auftrag gegeben werden, laufen auch die Geschäfte deutscher Zulieferer in der Schiffbauindustrie schlechter. Die Branche setzte 2016 rund 11,1 Milliarden Euro um – das waren fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang ging sogar um 14 Prozent zurück, wie der Maschinenbauverband VDMA am Donnerstag mitteilte.

„Unsere Branche hat den Tiefpunkt noch nicht erreicht, aber wir sehen einen Silberstreif am Horizont“, sagte Alexander Nürnberg, Vorsitzender der zuständigen Arbeitsgemeinschaft im VDMA, in Hamburg. Die Unternehmen müssten sich anstrengen, neue Märkte zu erschließen, innovative Produkte zu entwickeln und auf Digitalisierung setzen.

Das Hauptproblem der Zulieferbranche ist die Krise einiger Kunden. Während der Boomzeiten wurden viel zu viele Schiffe bestellt und Überkapazitäten an Frachtraum geschaffen. Das betrifft vor allem Frachter, die in Asien gebaut werden. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden nur 223 Schiffe bestellt, im gesamten Vorjahr nur 798. Normal waren in den vergangenen Jahrzehnten 2000 bis 3000 Schiffe pro Jahr.

„Einzelne maritime Märkte und Segmente blicken jedoch durchaus positiv voraus“, sagte Nürnberg. Nach wie vor laufen Spezial- und Kreuzfahrtschiffe von europäischen Werften gut. Auch der Bedarf an Ersatzteilen, Service- und Wartungsleistungen steige.