Rüstungsindustrie Australien will zu den größten Waffenexporteuren der Welt gehören

Deutschland erwägt Exportverbote, Australien investiert dagegen Milliarden in die Rüstungsindustrie. Wie das der Beziehung zum Nahen Osten hilft.

CanberraGewehre, Raketensteuersysteme, Kampffahrzeuge – solche Waffen sind nicht nur geeignet, um Feinde zu töten, sondern auch um Freunde zu gewinnen. Das ist die Meinung der australischen Regierung. Sie verfolgt den Plan, Australien zu einem der zehn größten waffenexportierenden Länder der Welt zu machen. Laut dem zuständigen Minister Christopher Pyne sollen Waffenexporte dazu genutzt werden, „Beziehungen zu zementieren“ mit Ländern in „unstabilen Regionen des Nahen Ostens“.

Steuergelder im Umfang von 3,8 Milliarden australischen Dollar (2,4 Milliarden Euro) sollen die vergleichsweise kleine Verteidigungsindustrie Australiens ankurbeln. In den Jahren 2012 bis 2016 war Australien nur gerade für 0,3 Prozent der weltweiten Waffenexporte verantwortlich. Mit Einnahmen von jährlich etwa 1,6 Milliarden US-Dollar stehe das Land auf Platz 20 unter den globalen Waffenexporteuren, so das International Peace Research Institute (SIPRI) in Stockholm. Über die Hälfte des verkauften Materials (52 Prozent) gingen in die Vereinigten Staaten, gefolgt von Indonesien (21 Prozent) und Oman (10 Prozent). Weitere Käufer australischer Waffensysteme sind Indien, Singapur, Japan, Jemen und Saudi-Arabien.

Australien pumpt seit einigen Jahren auch viel Geld in seine eigene Rüstung. Im vergangenen November erhielt die Bremer Lürssen-Werft einen Milliardenauftrag für den Bau einer Flotte von Patroullienbooten. Zuvor hatte Thyssen-Krupp einen Wettbewerb im Wert von 32,2 Milliarden Euro für den Bau von zwölf U-Booten an die französische DCNS verloren.

Die größten Waffenhersteller der Welt Platz 10: Thales Der französische Rüstungskonzern hat es 2016 in die Top Ten geschafft. Der Umsatz im Rüstungsgeschäft stieg dabei um knapp 80 Millionen Dollar auf 8,2 Milliarden Dollar. Die Militärtechnik trägt aber nur 50 Prozent zum Geschäft bei, ansonsten in Thales vor allem im Luft- und Raumfahrtsektor tätig. Platz 9: Leonardo Die Italiener, die zuvor unter dem Namen Finmeccanica firmierten, bauen Flugzeuge, Hubschrauber, Panzer und Schiffsgeschütze, aber auch den Hochgeschwindigkeitszug ETR 500. Die Firma ist auch zweitgrößter Arbeitgeber Italiens. 2016 sank der Umsatz im Waffengeschäft dagegen um gut 700 Millionen Dollar auf 8,5 Milliarden Dollar. Platz 8: L-3 Communications Der US-Konzern hat sich erneut weiter vorgearbeitet und steigt von Platz zehn auf Platz acht. L-3 liefert vor allem Kommunikationssysteme und Navigationssysteme an das Militär. Außerdem stellt der Konzern Körperscanner für Flughäfen her. 2016 betrug der Umsatz im Waffengeschäft rund 8,9 Milliarden Dollar, knapp mehr als im Vorjahr. Platz 7: Airbus Das europäische Unternehmen, an dem Deutschland, Frankreich und Spanien künftig direkt beteiligt sind, kommt erneut auf Platz sieben im Sipri-Ranking. Im Jahr 2016 standen Umsätze im Militärbereich von 12,5 Milliarden Dollar zu Buche – etwas weniger als im Vorjahr. Platz 6: General Dynamics Flugzeuge, Fahrzeuge und Schiffe für den militärischen Bedarf stellt General Dynamics her. Rund 60 Prozent des Umsatzes werden mit Kriegsgütern gemacht. 2016 lag der Umsatz der Rüstungssparte erneut bei rund 19,2 Milliarden Dollar. Platz 5: Northrop Grumman Das US-Unternehmen bedient mit seinen Produkten die Schiff-, Luft- und Raumfahrt. Der Militärbereich macht mit 21,4 Milliarden Dollar gut 87 Prozent der Umsätze aus. Bekanntestes Produkt ist der Tarnkappenbomber B-2. Im september verkündete der Konzern die Übernahme des Raketentechnik-Spezialisten Orbital ATK für 7,8 Milliarden Dollar. Die Firma stellt Motoren und zahlreiche andere Teile für Systeme her, die unter anderem auch für die Abwehr von Atomraketen eingesetzt werden können. Platz 4: BAE Systems Der größte Rüstungskonzern Europas steigerte im Jahr 2016 seinen Umsatz im militärischen Bereich leicht auf 22,8 Milliarden Dollar. Das waren 95 Prozent des Gesamtumsatzes. Im weltweiten Ranking rutschten die Briten allerdings auf den vierten Platz. Platz 3: Raytheon Ganz auf Militärprodukte ist das Unternehmen aus Waltham (US-Bundesstaat Massachusetts) spezialisiert. 92 Prozent seines Umsatzes macht Raytheon mit Kriegsgerät. Im Jahr 2016 waren es 22,9 Milliarden Dollar, ein Plus von rund 900 Millionen. Raketen und Radar-Systeme gehören zu den bekanntesten Produkten. Raytheon stellt auch das Raketenabwehrsystem Patriot her. Platz 2: Boeing Der nach Auslieferungen größte Flugzeugbauer der Welt findet sich im Sipri-Ranking mit einem Umsatz von 29,5 Milliarden Dollar auf Platz zwei wieder, rund 1,2 Milliarden mehr als im Vorjahr Boeing baut hauptsächlich Militärflugzeuge aller Art wie Kampf- und Jagdflugzeuge, Bomber und Tankflugzeuge. Aber auch Waffensysteme und Raketen gehören zur Produktpalette. Die Waffengüter machen knapp ein Drittel des Konzernumsatzes aus. Platz 1: Lockheed Martin Lockheed Martin bleibt der größte Kriegsgeräte-Hersteller der Welt. Im Jahr 2016 stand im Militärbereich des US-Unternehmens ein Umsatz von 40,8 Milliarden Dollar in den Büchern, ein Plus von fast 4 Milliarden Dollar. 79 Prozent der Konzernumsätze sind dem Militärsegment zuzurechnen. Lockheed Martin stellt Jagdflugzeuge wie den F-35, aber auch Aufklärungs- und Transportflugzeuge her. Daneben gehören unbemannte Drohnen und Raketen zum Produktprogramm. Quelle: Sipri Arms Industry Database, Stand 11.12.2017

Die geplanten Exportsubventionen dürften in erster Linie in die Taschen der australischen Ableger internationaler Firmen fließen. So sind die auf Verteidigungstechnik und -technologie spezialisierten Unternehmen Thales (Frankreich), BAE (Großbritannien) und Raytheon (Vereinigte Staaten) in Australien mit Betriebsstätten vertreten. Eine weitere Gewinnerin soll die staatseigene australische ASC sein, sowie die westaustralische Schiffswerft Austral. Thales exportiert aus Australien Kampffahrzeuge, Munition und Kontrollsysteme.

Raytheon verkauft vor allem Kampfsysteme für Schiffe. BAE ist im Geschäft mit autonomen und gesteuerten Waffensystemen tätig. Die 40 größten Unternehmen der Verteidigungsindustrie in Australien generierten 2016 einen Umsatz von knapp über zehn Milliarden australische Dollar (6,3 Milliarden Euro), ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von elf Prozent.

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisierten die Ankündigung. Sie fürchten, Australien werde weiterhin Länder mit Waffen beliefern, die eine fragwürdige Menschenrechtspraxis haben. Im Gegensatz zu einigen europäischen Ländern evaluiert Australien nicht, ob militärische Ausrüstung und Technologie, die für friedenserhaltende Zwecke verkauft wurden, auch wirklich so eingesetzt wird.

Obwohl Einzelheiten aus kommerziellen Gründen selten bekannt gegeben werden, liefert Australien immer wieder Waffen oder Waffensysteme an Länder, die wegen Menschenrechtsverletzungen am Pranger stehen. So sollen Berichten zufolge alleine in den letzten zwölf Monaten vier Exportbewilligungen für militärische Ausrüstung nach Saudi-Arabien bewilligt worden sein. Das Regime in Riad ist im Konflikt in Jemen führend, dem laut internationalen Organisationen in den letzten Monaten tausende von Zivilisten zum Opfer gefallen sind.

Kritiker zweifeln daran, dass Australien angesichts der großen Konkurrenz der Rüstungsindustrie in anderen Ländern seine Expansionspläne realisieren kann. Die Subventionen der Regierung würden keinen Sinn ergeben, sagt Andrew Davies vom Australian Strategic Policy Institute. Denn die Industrie habe keine Probleme, sich über den freien Markt zu finanzieren.

Der freizügige Umgang mit Steuergeldern steht im Widerspruch zur üblichen Subventionspolitik der konservativen Regierung von Premierminister Malcolm Turnbull. So weigert sich Canberra strikt, erneuerbare Energien zu subventionieren. Auch der Kauf der in Australien an Beliebtheit gewinnenden Elektrofahrzeuge wird nicht unterstützt. Im Gegenteil: Canberra prüft, E-Fahrzeuge zu besteuern, da sie keinen fossilen Treibstoff verbrauchen. Steuern machen ein Drittel bis ein Viertel des Preises für einen Liter Treibstoff aus.