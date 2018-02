Rüstungskonzerne Rheinmetall und Lockheed bieten Bundeswehr Hubschrauber an

Die Deutsche Luftwaffe benötigt bis zu 60 neue Transporthubschrauber – und genau diese wollen Rheinmetall und Sikorsky der Bundeswehr anbieten.

Die Deutsche Luftwaffe braucht bis zu 60 neue Transporthubschrauber. (Foto: dpa) Transporthubschrauber vom Typ CH53

Berlin/DüsseldorfDer Rüstungskonzern Rheinmetall und die Lockheed-Martin-Tochter Sikorsky wollen gemeinsam einen milliardenschweren Hubschrauber-Auftrag der Bundeswehr an Land ziehen. Die Unternehmen kündigten am Montagabend an, der Deutschen Luftwaffe den schweren Transporthubschrauber CH-53K King Stallion des US-Konzerns anzubieten.

Die Bundeswehr soll im kommenden Jahrzehnt voraussichtlich 45 bis 60 schwere Transporthubschrauber erhalten. Für die neuen Hubschrauber sind Kosten von knapp vier Milliarden Euro veranschlagt worden. Rheinmetall-Chef Armin Papperger sagte, sein Konzern wolle als strategischer Partner von Sikorsky der Luftwaffe das bestmögliche und modernste Luftfahrzeug anbieten.