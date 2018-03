Scheinfirmen, Strohmänner, Aktiendeals Der lange Weg von Geely-Chef Li Shufu zum Daimler-Coup

Seite 2 von 2: Von Scheinfirmen und Strohmännern

Der Geely-Chef hatte dabei zunächst keinen Zugriff auf die Papiere und musste deshalb nichts anmelden, wie zwei mit dem Vorgehen vertraute Personen erklären. Für Derivate gilt zwar eine Meldepflicht bei Berühren bestimmter Schwellen - sie müssen Anwälten zufolge aber erst nach der Unterzeichnung einschlägiger Verträge binnen vier Handelstagen gemeldet werden.

Ein Banker, der nicht namentlich genannt werden will, erläutert, der Anteil von Tenaciou3 habe knapp unter drei Prozent der Aktien gelegen und bei bis zu zwei Prozent über Derivate. Der Rest seien die Aktien gewesen, die über einen „Equity Collar“ geschützt gewesen seien und erst zum Verkauf an Tenaciou3 offengelegt werden mussten.

Wie es auf der Finanzwebsite „investment&finance“ heißt, werden bei einem „Equity Collar“ dabei Optionen so eingesetzt, dass eine Position ohne Kosten aufgebaut werden kann und ein Ertrag gesichert wird. Dabei werden gleichzeitig Put-Optionen, also das Verkaufsrecht auf das Basispapier, zu einem niedrigeren als dem aktuellen Kurs gekauft und Call-Optionen, das Kaufrecht, zu einem höheren als dem aktuellen Kurs verkauft. Dabei entsteht ein Preisband, daher der Begriff „Kragen“.

Bundeskanzlerin Merkel sah „auf den ersten Blick“ keine Verstöße von Seiten Geely. „Die Frage, die hier sicherlich nochmal zu klären ist: Gibt es Lücken in der Transparenz der Meldepflichten?“ Dieses Thema werde jetzt auf die Tagesordnung kommen.

Die Finanzaufsicht Bafin durchleuchtet den Vorgang. Im Bundestag diskutierten sowohl der Wirtschafs- als auch der Finanzausschuss nach Angaben von Teilnehmern wegen des Falls Daimler darüber, ob die geltenden Transparenzregeln noch ausreichen. Auch das Bundeswirtschaftsministerium will prüfen, ob die Vorschriften geändert werden müssen.

Die Struktur des Deals macht es schwierig herauszufinden, woher das Geld dafür stammt. Auf dem Papier gehört Tenaciou3 einer anderen in Hongkong registrierten Firma, Fujikiro Ltd., die wiederum eine dritte Firma, Miroku Ltd, unter den Angaben zur Führungsspitze aufzählt.

Die anderen Direktoren der beiden Firmen sind laut offiziellen Einträgen alle Senior Partner bei der internationalen Wirtschaftskanzlei King & Wood Mallesons, die sich dazu nicht äußern wollte. Geely-Chef Li Shufu wird in den Dokumenten, die Reuters eingesehen hat, nicht namentlich genannt. Aber der Unternehmer hat selbst gesagt, dass er der Besitzer des Daimler-Anteils ist, den Tenaciou3 hält.

Der Einsatz von Mantel- oder Briefkastenfirmen als Investmentvehikel und von Anwälten als Strohmänner reicher Investoren ist ein verbreitetes Vorgehen. Geely-Vertreter sagten, dieser Weg sei gewählt worden, um die scharfen Kapitalausfuhrkontrollen der Regierung in Peking zu umgehen.

Das Unternehmen erklärte, die Milliarden für das Daimler-Aktienpaket seien allesamt im Ausland aufgenommen worden. Eine Schwesterfirma von Tenaciou3 nahm so zum Beispiel 1,67 Milliarden Euro von der chinesischen Industrial Bank Co Ltd in Hongkong auf, einer Provinzbank.

Die Nutzung einer kleineren Bank weist darauf hin, dass zumindest nicht Peking daran beteiligt war. Der Anteil der der Schwesterfirma von Tenaciou3 Prospect, der Firma mit der einen Aktie, setzte sie als Sicherheit für den Milliardenkredit ein.