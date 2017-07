Der Image-Schaden für die Autobauer ist immens

Die Aussicht hilft Daimler dabei, interne Kritik nicht allzu laut werden zu lassen: „Wir brauchen eine vollständige Aufarbeitung der Kartellvorwürfe“, sagte zwar Daimler-Betriebsratschef Michael Brecht. „Es ist eindeutig, dass danach Konsequenzen gezogen werden müssen.“ Doch explizite Schuldzuweisungen verkneift sich Daimlers oberster Arbeitnehmervertreter. „Bei der Krisenkommunikation ist es wichtig, die Deutungshoheit zu behalten“, sagt Kommunikationsexperte Scherg. Unternehmen müssten im Krisenfall zeigen, dass sie Transparenz schaffen, und nicht nur auf öffentlichen Druck reagieren. „Das sieht bei Daimler momentan besonders zielgerichtet aus“, so Scherg.

Durch die frühe Selbstanzeige habe Daimler möglicherweise auch einen Vorteil in der Krisenkommunikation: „Wenn so ein Schritt vorbereitet wird, wird alles generalstabsmäßig am Reißbrett durchexerziert“, sagt Scherg. Die Reaktionen von Politikern und der Öffentlichkeit würden bis ins kleinste Detail simuliert, um auf alles vorbereitet zu sein. Der Vorteil einer guten Planung laut Scherg: „So hat man den ersten Aufschlag und kann das Spiel bestimmen.“

Für BMW ist dagegen kein Antrag auf Kronzeugenregelung bei den EU-Wettbewerbshütern verbürgt. Das bedeutet: Sollten sich die Vorwürfe gegen die Autobauer bestätigen, läuft BMW Gefahr, ein Milliarden-Bußgeld zahlen zu müssen. Wer sich erst gegen Ende der Ermittlungen auf einen Deal mit den Kartellbehörden einlässt, kann sein Bußgeld um maximal zehn Prozent reduzieren.

Kein Wunder also, dass BMW in den Verteidigungsmodus schaltet: „Wir wissen nichts von Ermittlungen gegen uns“, sagte ein Konzernsprecher. Ein paar mehr Details geben die Münchener zur Abgasreinigung Adblue preis, bei der es ebenfalls illegale Absprachen gegeben haben soll. „Diskussionen mit anderen Herstellern über Adblue-Behälter zielten aus Sicht der BMW Group auf den notwendigen Aufbau einer Betankungsinfrastruktur in Europa ab“, so die Sprachregelung der Münchener. „Wir suchen auch in der Abgasreinigung den Wettbewerb. Die von BMW eingesetzte Technologie unterscheide sich deutlich von anderen im Markt.“

Es sei gut möglich, dass BMW von den Kartellvorwürfen überrascht wurde, sagt Scherg. „Aber vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht.“ Trotzdem habe es BMW schwerer als Daimler beim Kampf um die öffentliche Meinung: „Wenn ich mich erklären muss, habe ich immer die schlechteren Karten“, sagt Scherg.

Am Ende wird die Entscheidung der EU-Wettbewerbsbehörden zeigen, welche der drei Verteidigungsstrategien erfolgreich ist. Fest steht allerdings: Der Imageschaden ist schon jetzt immens: „Das ist ein Erdrutsch für die deutsche Autoindustrie“, so Scherg. Die Attribute deutscher Wertarbeit wie Innovation, Verlässlichkeit und Genauigkeit seien nun in Gefahr. „Der Reputationsschaden erstreckt sich auf die gesamte deutsche Wirtschaft und darüber hinaus.“