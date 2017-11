Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Elektroautobauer Ein Prototyp von Teslas Model 3 (Foto: Reuters)

Palo AltoDas Model 3 soll Tesla den Durchbruch zum Massenhersteller bringen. Allerdings kämpft der Elektroautopionier mit gravierenden Problemen. Vor wenigen Wochen schockte Tesla die Aktionäre: Es hatte im August und September nur 260 Model 3 produziert, dabei sollten schon zum Jahresende deutlich mehr Model 3 vom Fließband rollen. „Herstellungshölle“, nannte Tesla-Chef Elon Musk die Situation.

In der schmort das kalifornische Unternehmen weiter. Erst im ersten Quartal 2018 soll die Produktion wie geplant auf 5000 Fahrzeuge die Woche hochgefahren werden, verkündete das Unternehmen jetzt zu seinen neusten Quartalszahlen. Engpässe in der von Tesla und Panasonic gebauten Batteriefabrik in Nevada sollen für die teure Verzögerung verantwortlich sein. Die Aktie reagierte mit einem nachbörslichen Kursabfall von fast fünf Prozent.

Die Anstrengungen in der Produktion schlagen sich in den Ergebnisse von Tesla nieder. Mit roten Zahlen von 619 Millionen Dollar stellte der Autohersteller einen neuen Minusrekord auf, deutlich höher als von Analysten erwartet. Schafft es Musk, das neue Produktionsziel einzuhalten? „Es ist kaum zu glauben, dass sie Wall Street zwei Quartale in Folge enttäuschen“, sagte Romit Shah, Analyst von Instinet, „das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“.

Um die Nachfrage muss sich Tesla weiterhin keine Gedanken machen, der Umsatz kletterte um 30 Prozent auf fast drei Milliarden Dollar. Vor allem ein Nachfrageanstieg nach dem Geländewagen Model X um 36 Prozent sorgte für das Plus.

Schwachpunkt von Tesla ist der hohe Geldverbrauch, mit dem sich die Firma das Wachstum finanziert. Im vergangenen Quartal gab der Autohersteller 1,4 Milliarden Dollar aus. Im nächsten Quartal will Tesla eine Milliarden Dollar für Kapitalinvestitionen auf den Tisch legen.

Tesla besitzt noch genügend Geldmittel, um sich das leisten zu können. Erst vor wenigen Wochen gab es eine Anleihe im Wert von 1,8 Milliarden Dollar auf. Insgesamt verfügt Tesla über rund 3,5 Milliarden Dollar an Barmitteln.