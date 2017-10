Das Spitzenpersonal geht von Bord

Opel-Chef Michael Lohscheller hatte darum eine Frist von 100 Tagen auferlegt bekommen, um einen Sparplan für Opel aufzustellen. Ihm bleiben nun noch wenige Wochen. Insbesondere im Entwicklungszentrum in Rüsselsheim (ITEZ) wächst die Sorge, dass die Entwicklungen der Zukunft in Frankreich stattfinden, während am Opel-Stammsitz nur noch französische Technologie mit einer deutschen Optik versehen wird. Denn dann wären Stellenstreichungen so gut wie sicher. Bislang bemüht man sich in Rüsselsheim, die Sorgen der Belegschaft zu zerstreuen. Doch kaum einer ist davon überzeugt, dass der Wechsel zu PSA ohne Jobverluste vonstatten gehen wird.

Analysten sind in ihrer Einschätzung deutlicher. „Wir sehen gute Argumente dafür, dass PSA bis 2021/2022 inklusive Ellesmere Port drei Werke schließt, wenn PSA nicht deutlich mehr Kapazität braucht und entsprechende Produkte in die Opel-Werke verlagert“, schreibt Arndt Ellinghorst von des britischen Dienstes Evercore ISI in einer Analyse.

Auch an den anderen Standorten ist die Unsicherheit darum weiter groß: Unklar ist, welche Rolle das Komponentenwerk in Kaiserslautern in Zukunft spielen wird. Und auch die Zukunft des Werks in Eisenach wird immer wieder diskutiert. Bislang werden in Thüringen noch die Kleinwagen Adam und Corsa gebaut. Doch die sollen ab 2019 in Spanien produziert werden. Eigentlich sollte dafür der Bestseller Mokka nach Eisenach kommen. Doch bislang ist die Zukunft des Modells noch ungeklärt. Klar ist nur, dass PSA mehr Modelle auf die konzerneigenen Plattformen stellen will. Darum kam es beim Mokka zuletzt zu Verzögerungen in der Entwicklung.

Beim Spitzenpersonal haben die Franzosen schon umgebaut. Mit Rémi Girardon (Produktion) und Philippe de Rovira (Finanzen) hat PSA zwei Konzernvertreter in die Opel-Geschäftsführung entsandt. Neben Ex-Chef Karl-Thomas Neumann hat auch Marketingchefin Tina Müller den Rüsselsheimer Autobauer mittlerweile verlassen.