Opel in Eisenach Welche Pläne PSA mit dem Opel-Werk in Thüringen hat, ist noch nicht geklärt. (Foto: dpa)

ParisDie Euphorie in Rüsselsheim ist mittlerweile der Vorsicht gewichen. Denn der neue französische Mutterkonzern PSA hat sehr klar formuliert, was er von den Opelanern erwartet: Spätestens 2020 soll die Marke wieder Gewinne machen. Und die wird es ohne Einsparungen nicht geben. Die Frage ist längst nicht mehr, ob bei Opel Jobs gestrichen werden, sondern wo.

Dass die Franzosen mit ihrem Effizienzprogramm nicht lange warten wollen, machen sie gerade am Standort Ellesmere Port deutlich. In diesem britischen Werk der Schwestermarke Vauxhall wird der Astra gebaut – eine Modellreihe, die im vergangenen Jahr noch als größer Hoffnungsträger gefeiert wurde und sogar auf dem Autosalon in Genf als „Europas Auto des Jahres“ ausgezeichnet worden war. Trotz guter Testberichte und viel Lob verkauft sich der Astra aber nur schleppend. Im Verkauf zum Vorjahr sanken die Verkäufe des vergleichsweise neuen Modells um acht Prozent.

Besonders in Großbritannien stagnieren die Verkäufe seit Brexit-Entscheidung. In einem insgesamt wachsenden europäischen Markt hat Opel trotz hoher Rabatte seit Jahresbeginn weniger Fahrzeuge verkauft. Das spüren die Arbeiter im britischen Werk in Ellesmere Port als erste. 400 Jobs will PSA dort streichen, teilte der Konzern am Freitag mit – ein Viertel der gesamten Belegschaft.

Im vergangenen Jahr hatte das Werk 126.000 Fahrzeuge gebaut und beschäftigt derzeit noch 1600 Mitarbeiter. Künftig soll der Astra allerdings nur noch mit einer Schicht gebaut werden. Der Personalabbau soll durch freiwillige Abfindungen realisiert werden.

Dass in Großbritannien gestrichen wird und nicht am zweiten Astra-Produktionsstandort Gliwice in Polen, zeigt auch, dass PSA stärker auf die Kosten schaut als auf die politischen Signale. PSA-Chef Carlos Tavares und sein Team lassen keinen Zweifel zu: Opel soll auf Rendite getrimmt werden und sich dabei am Beispiel der französischen Schwestermarken Peugeot und Citroën orientieren.

Welche Einsparungen in Deutschland anstehen, ist allerdings noch unklar. Bislang hatte Tavares immer betont, alle Beschäftigungs- und Standortzusagen einzuhalten, die General Motors den Opelanern gemacht hat. Bis zum Jahr 2018 darf es demnach keine betriebsbedingten Kündigungen geben, für die Standorte gilt ein Bestandsschutz bis 2020. Wie es danach weitergeht, ist offen.