Volkswagen muss sich verschlanken

„Erfordernisse der Zukunft“ bedeutet jedoch zugleich: Volkswagen muss sich verschlanken, um die Milliarden-Investitionen in Elektro-Antriebe und möglicherweise eigene Batterien, in autonomes Fahren und neue Dienste stemmen zu können. Die bisherigen Strukturen sind an vielen Stellen zu komplex, unübersichtlich, teuer. Die im Branchenvergleich schwache Ertragskraft der Kernmarke soll steigen.

Das alles wird nicht ohne Schmerzen abgehen. Der „Zukunftspakt“, dem Betriebsratschef Bernd Osterloh im November nach langem Ringen mit VW-Markenchef Herbert Diess zustimmte, ist neben allen nötigen Ausgaben für mehr Innovationen vor allem eines: ein Sparprogramm. Bis zu 23.000 Jobs in Deutschland und 30.000 in aller Welt fallen bis 2025 weg, zumindest wird auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet.

Hier kommt „Dieselgate“ wieder ins Spiel. VW hätte auch ohne den Betrug in elf Millionen Autos seinen überdehnten Aufbau reformieren müssen. Aber die immensen Kosten – allein im ersten US-Vergleich über 15 Milliarden Euro – verengen zusammen mit dem Rekordverlust 2015 den finanziellen Spielraum für die „neue“ Volkswagen-Welt beträchtlich.

Der Schatten des Abgas-Skandals liegt deshalb auch 2017 und darüber hinaus auf dem Konzern. Die Rückrufe laufen weiter. Die Kanzlei Jones Day, die VW durchleuchtet und Mitarbeiter zur Entstehung der Affäre verhört, hat ihren mit Spannung erwarteten Bericht noch immer nicht fertig. Von ihm dürfte abhängen, wie US-Behörden - zumal unter einem Präsidenten Donald Trump – künftig mit dem Autobauer umspringen.

Neben Investoren- und Schadenersatz-Klagen wird auf beiden Seiten des Atlantiks auch strafrechtlich ermittelt. Dort unter anderem wegen des Verdachts vernichteter Beweismittel, hier wegen möglichen Betrugs und Marktmanipulation – auch gegen Ex-Chef Winterkorn sowie gegen den früheren Finanz- und aktuellen Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch.

Sind das Bedingungen, unter denen ein glaubwürdiger Neustart gelingt? Zwar hat VW Einbrüche bei den Verkäufen abwenden können. Jedoch halten sich Zweifel, ob ausgerechnet ein Mann wie der langgediente Winterkorn-Intimus Pötsch das „neue, bessere Volkswagen“ verkörpern kann. „Es ist erstaunlich, dass die Staatsanwaltschaft nicht schon viel früher Ermittlungen eingeleitet hat“, gab Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zu bedenken.

Weltweite Untersuchungen von Behörden im Abgas-Skandal Untersuchungen ...bei der Abgasbehandlung zogen weltweit Untersuchungen von Behörden nach sich. Ähnlich wie das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gingen die Behörden in Frankreich und Großbritannien vor. Die Regierung in Paris stellte bei eigenen Nachmessungen an 86 Modellen deutliche Abweichungen und Normverstöße fest.

Weitere Betrugssoftware... ...konnte die eingerichtete Kommission allerdings nicht nachweisen - auch wenn sie mangels ausreichender Informationen mancher Anbieter nicht ausschließen wollte, dass es sie gibt. Die französischen Autohersteller legten daraufhin ähnlich wie in Deutschland Pläne vor, um die Emissionswerte zu verbessern.

Auch das britische Verkehrsministerium... ...fand bei der Nachmessung von knapp 40 verschiedenen Automodellen keine Hinweise auf betrügerische Manipulationen wie bei VW. Jedoch lagen die Stickoxid-Werte im realen Straßenbetrieb um ein Vielfaches über den Prüfstandswerten.

In den Vereinigten Staaten... ...durchleuchtete die Umweltbehörde EPA die Branche, konnte aber nach eigenen Angaben bislang nur bei Volkswagen Fehlverhalten feststellen. Neben den Wolfsburgern nahmen die Aufseher bislang nur Daimler besonders unter die Lupe. Im April forderte das Justizministerium nach Klagen von US-Anwälten die Stuttgarter auf, das Zustandekommen der offiziellen Abgaswerte in den USA intern und unter Einbeziehung der Behörden zu untersuchen - noch ohne Ergebnis.

Südkorea... ...hatte im November nach dem Bekanntwerden der Abgas-Affäre bei VW ebenfalls verschärfte Untersuchungen an Diesel-Modellen von weiteren Unternehmen angekündigt. Abgesehen von Volkswagen warf die Regierung in Seoul auch Nissan die Manipulation von Abgaswerten vor.

In Japan... ...ordneten Behörden ähnliche Nachtests an. Neben Mitsubishi räumte auch Suzuki Motor ein, eine nicht zulässige Testmethode angewandt zu haben. Betroffen waren 26 Modelle.

In Russland... ...wurden Unterlagen über Abgaswerte von Daimler angefordert. Die Aufsichtsbehörden stellten aber keine Verstöße fest.

In den Niederlanden... ...wollte die Regierung Mitte 2016 über Schadstofftests informieren. Zuvor hatte das Umweltinstitut TNO im Auftrag der Regierung schon Emissionstests bei verschiedenen Modellen durchgeführt. In dem Bericht kam man zu dem Schluss, dass die Stickoxid-Werte auf der Straße vielfach höher waren als im Labor. Die Untersuchung zog bislang jedoch keine Konsequenzen nach sich.

In Italien... ...bekam Volkswagen von der Wettbewerbsbehörde eine Millionenstrafe aufgebrummt. Bei anderen Herstellern hätten Tests dagegen keine Hinweise auf Vorrichtungen zur Manipulation ergeben - auch nicht bei Fiat, hieß es aus dem Verkehrsministerium im Juni. Bei Nachtests des deutschen KBA war Fiat zuvor herausgestochen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sieht nun die EU-Kommission am Zug, Nachmessungen bei den Modellen durchzusetzen.

Obendrein bleiben die Elektroautos ein schwieriges Terrain. Selbst nach der im Sommer eingeführten halbstaatlichen Kaufprämie dümpelt die Nachfrage vor sich hin. Volkswagen will viele weitere E-Modelle auf den Markt bringen. Aber wer im Konzern bekommt welche Kompetenzen wofür? Ein zentraler Batteriestandort soll das Werk Salzgitter werden. Doch auch die ehrgeizigen Töchter Audi und Porsche wetteifern um die Führungsrolle bei den Zukunftstechniken.

„Shift“ (umschalten), „Together“ (zusammen), „Moia“ (magisch) – an markigen Begriffen mangelt es Volkswagen zur Überwindung der dunklen Diesel-Jahre nicht. Ob der Wandel tatsächlich gelebt und nicht von Eifersüchteleien unter Managern und Ingenieuren ausgebremst wird, darf vorerst aber als unklar gelten. „Wir wissen, dass Teile der Öffentlichkeit skeptisch sind“, heißt es im Firmenmagazin. „Vor uns liegt also noch viel Arbeit, um möglichst viele zu überzeugen, dass wir es bei Volkswagen ernst meinen mit der Aufklärung.“