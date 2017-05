 Shanghai Pharma: Chinesen melden Interesse an Stada an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Stada Der Arzneimittelhersteller könnte ein neues Angebot aus China erhalten. (Foto: dpa)

SchanghaiDer chinesische Pharmakonzern Shanghai Pharma hat Interesse an Stada angemeldet. Ein offizielles Angebot für den deutschen Arzneimittelhersteller habe man aber nicht vorgelegt, teilte das chinesische Unternehmen am Mittwoch mit. Shanghai Pharma habe mit einigen Finanzinvestoren über Stada gesprochen. Es gebe aber noch zu viele Unsicherheiten. Bereits im März hatten die Chinesen erklärt, sich in ersten frühen Kontakten mit verschiedenen Pharmafirmen aus Europa und den USA zu befinden.

Spekulationen über ein zweites höheres Gegengebot zu dem der Finanzinvestoren Bain und Cinven hatten die Stada-Aktie am Dienstag angetrieben. Bain und Cinven bieten 66 Euro je Anteilsschein und der Vorstand und Aufsichtsrat von Stada haben den Aktionären die Annahme der Offerte bereits empfohlen.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, der unterlegene Finanzinvestor Advent und Shanghai Pharma erwögen ein Angebot über rund 70 Euro je Anteilsschein. Damit könnten sie Bain und Cinven ausstechen. Shanghai Pharma erklärte, der in Medien genannte Preis sei abwegig und widerspreche der Realität.

Stada hatte erklärt, ein anderes Angebot als das von Bain und Cinven liege nicht vor. Die beiden Finanzinvestoren hatten sich in einem Übernahmepoker um den hessischen Arzneimittelhersteller gegen ein Bündnis aus den Rivalen Advent und Permira durchgesetzt.