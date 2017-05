Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lücke zur Konkurrenz geschlossen

Auch die Konkurrenten hatten die Ertragskraft gesteigert. So verbesserte sich bei ABB der Nettogewinn von 500 Millionen auf 724 Millionen Dollar. GE verbesserte das Nettoergebnis, das immer auch von Sonderfaktoren beeinflusst wird, von 228 auf 653 Millionen Dollar. Allerdings enttäuschten die Amerikaner beim Cashflow, der im Industriegeschäft mit einem Minus von 1,6 Milliarden Dollar negativ war. Laut Finanzvorstand Jeffrey Bornstein lagen einige Aufträge zeitlich ungünstig, das Geld wurde in den ersten drei Monaten noch nicht überwiesen.

Siemens-Chef Kaeser hatte vor knapp vier Jahren den Konzern mit dem Anspruch übernommen, die Lücke zu den besten Konkurrenten zu schließen. Er verschlankte die Strukturen, und übernahm den US-Kompressorenhersteller Dresser-Rand sowie weitere Softwarefirmen. Unter seiner Führung entwickelt sich Siemens stärker in Richtung einer Holding – was vor allem im Arbeitnehmerlager nicht ganz unumstritten ist. Die Medizintechniksparte soll unter dem Namen Healthineers an die Börse kommen.

Diesen Schritt hat das Windkraftgeschäft durch die Fusion mit der spanischen Gamesa bereits hinter sich. Auch für die Vorzeige-Division Digitale Fabrik brachte Kaeser einen Börsengang ins Gespräch. Die IG Metall warnte vor einer weiteren „Zergliederung“ von Siemens – allerdings hatte der Aufsichtsrat die einzelnen Schritte bisher einvernehmlich mitgetragen.

In Konzernkreisen wird betont, Kaeser plane keinesfalls eine reine Finanzholding. Für jedes Geschäft werde einzeln geprüft, ob es besser in den Konzern integriert oder mit etwas mehr Freiraum ausgestattet wird. Die Mehrheit an der Windkraft hat Siemens behalten, auch bei den Healthineers ist das geplant.

Die im Januar angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Siemens. Kaeser betonte bei Vorlage der Quartalszahlen, in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres stünden „eine sorgfältige Integration“ des frisch übernommenen US-Softwarespezialisten Mentor Graphics und der Start von Siemens-Gamesa im Mittelpunkt. „Gleichzeitig behalten wir unsere operative Leistungsfähigkeit genau im Auge, und es gibt noch viel zu tun.“