Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das Umfeld ist schwierig

Beim Konkurrenten GE waren die Erlöse von April bis Juni in absoluten Zahlen um zwölf Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar gesunken. Das lag aber an Portfolio- und Währungseffekten. Auf vergleichbarer Basis sprach GE von einem Wachstum von zwei Prozent im Industriegeschäft.

Auch die Zahlen von ABB zeigten, dass das Umfeld nicht gerade einfach ist. Der Auftragseingang der Schweizer sank im zweiten Quartal um drei Prozent auf gut 8,4 Milliarden Dollar. Auf vergleichbarer Basis verblieb immerhin ein Plus von einem Prozent. Auch beim Auftragseingang ging es ohne Währungseffekte um drei Prozent nach oben. So konnte ABB-Chef Ulrich Spiesshofer verkünden, man habe „konsequent den Wachstumskurs fortgesetzt“. ABB hatte sich lange auf den Sparkurs konzentriert und war wachstumsschwach. Seit einigen Quartalen konzentrier sich der Konzern nun wieder stärker auf den Ausbau des Geschäfts.

Auch bei der Ertragsentwicklung sah die Quartalsbilanz bei Siemens gut, aber nicht glänzend aus. Wie erwartet sank die operative Umsatzrendite im industriellen Geschäft wegen der Windkraft-Fusion mit Gamesa und Kosten im Zuge der Übernahme des US-Softwarespezialisten Mentor Graphics auf 10,4 Prozent. Im Vorjahreszeitraum lag sie bei 10,8 Prozent, im Vorquartal bei 12,1 Prozent. Der Gewinn nach Steuern verbesserte sich aber um sieben Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro.

Auch hier lohnt sich ein Blick auf den Konkurrenzvergleich. Bei General Electric brach der Gewinn im zweiten Quartal von 2,7 auf 1,2 Milliarden Dollar ein. Die operative Umsatzrendite im Industriegeschäft verbesserte GE nach eigenen Angaben leicht auf 13,2 Prozent. Bei ABB sank die operative Marge im zweiten Quartal von 12,9 auf 12,4 Prozent. Der Konzerngewinn unter dem Strich stieg wegen des Wegfalls von Restrukturierungskosten aber um 29 Prozent auf 525 Millionen Dollar.

Einfacher werden die Geschäfte für Siemens, ABB und GE nicht werden. „Makroökonomische und geopolitische Entwicklungen signalisieren ein durchwachsenes Szenario mit anhaltenden Unsicherheiten“, hieß es bei ABB.

Keine guten Zeiten also, um im Flottenverband – so nennt Kaeser die strategische Ausrichtung mit mehr Unabhängigkeit und Mobilität für einzelne Sparten – den Kapitän zu wechseln. So sind sie bei Siemens froh, dass der Mann auf der Brücke noch einmal drei Jahre dranhängt.