Auf den Spuren von Gründer Werner von Siemens

Für Siemens war es der bislang größte „Hackathon“. Allein im München-Perlach wurden 1.000 Meter Elektrokabel und 15.000 Datenkabel verlegt. Ein kleines Hemmnis sind bei solchen Marathonveranstaltungen hierzulande die deutschen Arbeitsschutzbestimmungen. „Eigentlich wollen die Leute durcharbeiten“, sagt Veranstalter Pernegger. So gab es offizielle Pausen, in denen Netzwerke geknüpft wurden, und in den Nachtstunden konnten dank der unterschiedlichen Zeitzonen virtuell zugeschaltete Kollegen in Princeton oder Bangalore übernehmen, berichtet Mitorganisator Tony Schreiner.

Bei einem etwas kleineren Projekt hatte der Konzern im vergangenen Herbst bereits 13 Teams zu einem „Hackathon“ in das konzerneigene „Global Leadership Center“ in Feldafing am Starnberger See eingeladen. Die Programmierer beschäftigten sich dort mit Innovationen rund um das Thema künstliche Intelligenz. Das Siegerteam stattete eine Modellbahn mit einem Bilderkennungssystem aus, das Hindernisse erfolgreich erkannte, die Entfernung einschätzte und den Zug anhielt, auch bei simuliertem Nebel.

Was mal alles Siemens war Ein Konzern im steten Wandel Was hat Siemens nicht schon alles hergestellt. Telefone, Computer, Halbleiter oder Geldautomaten. Der Konzern, 1847 als Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske in Berlin gegründet, hat sich seither gründlich und stetig gewandelt. Geschäfte kamen hinzu, andere verschwanden. Die Liste prominenter Abgänge ist lang. Eine Auswahl früherer Siemens-Geschäfte.

Halbleiter Die heftigen Turbulenzen auf dem Markt veranlasste Siemens, das Geschäft abzuspalten - der Halbleiterhersteller Infineon wurde 1999 an die Börse geschickt.

Telekommunikation Zwar war Siemens als Telegraphen-Hersteller gegründet worden, doch der rasche Wandel auf dem Telefonmarkt überforderte den Konzern. Lange bevor Nokia den Anschluss an Apple auf dem Handymarkt verlor, musste Siemens Mobile trotz zunächst großer Erfolge einst Nokia ziehen lassen. Das Geschäft mit Mobiltelefonen gab Siemens 2005 an den BenQ-Konzern ab. Nur wenig später musste der die Produktion einstellen. Das Geschäft mit schnurlosen Telefonen für daheim verkaufte Siemens 2008 an Arques.

Netzwerke Auch das Ausrüstungsgeschäft für Netzwerke trennte Siemens heraus und brachte das Geschäft 2007 in eine gemeinsame Firma mit Nokia unter dem Namen NSN ein.

Computer Unter dem Namen Siemens Nixdorf baute Siemens einst nicht nur Geldautomaten, sondern auch Computer. Diesen Teil brachte Siemens in ein Joint Venture mit dem japanischen Hersteller Fujitsu ein und zog sich 2009 daraus zurück. Die Sparte mit Kassensystemen und Geldautomaten wurde zehn Jahre zuvor an Investoren verkauft und wurde 1999 als Wincor Nixdorf weiter geführt und an die Börse gebracht.

Auto Wechselvoll ist auch die Geschichte, die Siemens als Autozulieferer erlebt hat. So hat der Konzern 2001 den Zulieferer VDO übernommen und mit dem eigenen Autogeschäft zusammengeführt. Nach einer Ein- und wieder Ausgliederung sollte VDO eigentlich an die Börse gebracht werden, ging aber dann 2007 im Wege eines Verkaufs an den Autozulieferer Continental.

Licht Osram ist das jüngste Beispiel für ein Modell der Trennung. Das traditionsreiche Licht-Unternehmen gehörte lange zu Siemens. Angesichts milliardenschwerer Herausforderungen, etwa für die Entwicklung neuer Produkte nach dem Aus für die Glühbirne, wollte Siemens die Tochter mit einem Börsengang in die Freiheit entlassen - und dafür Milliarden einsammeln. Das klappte nicht, stattdessen buchte Siemens seinen Aktionären Osram-Aktien ins Depot, ein Börsengang light sozusagen. Seit 2013 ist Osram selbstständig.

Dass sich der Siemens-Konzern derart stark für diese Art von Veranstaltung engagiert, hat einen Grund: Das Unternehmen feierte in den vergangenen Wochen im großen Stil den 200. Geburtstag des Gründers Werner von Siemens. Vorstandschef Joe Kaeser betonte dabei, dass er die Innovationskraft stärken will. Ein Mittel dabei: Bei Siemens soll mehr Start-up-Geist wehen. Dazu bündelte Kaeser unter anderem sämtliche Start-up-Aktivitäten in der neuen Einheit Next 47. In den kommenden fünf Jahren soll eine Milliarde Euro investiert werden. Für den „Hackathon“ nahm sich Kaeser Zeit und besuchte eine Stunde die meist jungen Kollegen in Perlach.

Bei der #idea Company kann jeder Mitarbeiter mitmachen, um Innovationen im Haus schneller zu erkennen und kurzfristig umzusetzen. Früher habe vieles bei Siemens etwas länger gedauert, sagt Pernegger. Inzwischen gibt es neue Freiräume. „Wir sind ein Start-up, wir haben keine Prozesse.“ Auch wenn die Einheit formal kein eigenes Unternehmen ist, hat #idea doch einen eigenen Aufsichtsrat und ähnliche Strukturen wie ein Start-up.

Auch viele andere Konzerne haben bereits „Hackathons“ organisiert. Bosch zum Beispiel veranstaltete 2014 erstmals einen „Hackathon“ in Berlin, bei dem unabhängige Software-Entwickler und Designer Apps für die Bosch-Software mySpin entwickelten. Im Jahr darauf folgte ein „Hackathon“ mit dem Schwerpunkt vernetztes Fahrzeug. „Wir nutzen so das Potenzial innovativer Ideen außerhalb von Bosch“, sagte Bosch-Geschäftsführer Dirk Hoheisel. Ähnliche Initiativen gibt es quer durch alle Branchen. So hielt Ende 2016 der Sparkassenverband einen „Hackathon“ ab, um mit Hilfe von 30 Teams Fintech-Lösungen zu entwickeln.

Siemens wiederum unterstützte kürzlich einen „Hackathon“ mit 40 Studenten der Münchener Universitäten. Sie sollten anonymisierte Daten von Siemens-Kunden analysieren und daraus Prognosen für künftige Zahlungsausfälle und Umsatzentwicklungen generieren.

Der „Hackathon“ der vergangenen Tage war aus Siemens-Sicht ein Erfolg. Wichtig ist nun, dass auch etwas für den Alltag hängenbleibt. CIO Ludwig ist überzeugt: „Zwischendurch mal mit Kollegen aus anderen Bereichen, anderen Jobs oder Ländern zu sprechen – das alleine schafft einen Perspektivwechsel, durch den Kreativität entsteht. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen.“