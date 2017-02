Siemens neuer Aufsichtsratschef

Durch die weiterhin guten Ergebnisse könnte der Ruf nach einer Vertragsverlängerung von Vorstandschef Kaeser noch lauter werden. Investoren wollen sich auf der Hauptversammlung nach Informationen des Handelsblatts dafür aussprechen, dass Kaeser zumindest seine „Vision 2020“ noch selbst vollendet. Sein Vertrag läuft noch bis Mitte 2018. Er kann frühestens in diesem Sommer verlängert werden.

Eines seiner wichtigsten Projekte in diesem Jahr ist der geplante Börsengang der Medizintechniksparte „Healthineers“. Der Bereich konnte das operative Ergebnis im ersten Quartal um 15 Prozent auf 620 Millionen Euro verbessern. Die Marge erreichte gute 18,9 Prozent. Vor allem das Geschäft mit diagnostischer Bildgebung entwickelte sich gut.

Details zum Börsengang verrät Kaeser an diesem Morgen nicht. „Wir halten Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden und informieren Sie selbstverständlich, sobald es hierzu etwas Neues zu verkünden gibt“, sagte er lediglich. Investoren wollen auf der Hauptversammlung unter anderem fragen, wann „Healthineers“ an die Börse kommt und wie viele Anteile Siemens behalten will.

Weiteres zentrales Thema auf der Hauptversammlung ist die Nachfolge von Aufsichtsratschef Gerhard Cromme. Die Amtszeit des derzeit 73-Jährigen endet in einem Jahr. Er hatte sich lange dagegen gesträubt, einen Nachfolger zu küren, da er Angst hat, in seinem letzten Jahr eine „lame duck“, also eine lahme Ente, zu sein. Doch der Druck aus dem Unternehmen und von Investoren war groß, endlich ein Signal zu geben. Daher hat Siemens schon vor der Hauptversammlung bestätigt, dass Jim Hagemann Snabe im kommenden Jahr die Nachfolge Crommes antreten soll. Der Ex-SAP-Chef ist Digitalisierungsexperte. Das Team mit Kaeser dürfte nach Einschätzung in Konzernkreisen gut funktionieren.