 Siemens: Joe Kaeser geht in die Verlängerung

Joe Kaeser Der Vertrag des Siemens-Chefs wird bis 2021 verlängert. (Foto: dpa)

MünchenAls Joe Kaeser vor ziemlich genau vier Jahren im Innenhof der Siemens-Zentrale die Quartalszahlen vorlegte, war er gerade frisch zum Vorstandschef ernannt worden. Der Technologiekonzern war damals nach einer Reihe von Gewinnwarnungen tief verunsichert, die Geschäfte liefen nicht gut. Vorgänger Peter Löscher musste gehen. Der Ex-Finanzvorstand Kaeser versprach Besserung – und hielt Wort.

Die aktuellen Zahlen des abgelaufenen Quartals können sich im Konkurrenzvergleich sehen lassen - auch, wenn sich das Wachstum zuletzt abschwächte und die Marge etwas unter Druck war. Zur Belohnung für den bislang erfolgreichen Umbau wurde nun bei der ersten Möglichkeit sein Vertrag um drei Jahre bis 2021 verlängert.

„Er ist nicht nur Garant des Erfolges, sondern auch der Stabilität in zunehmend unruhigen Zeiten", begründete Aufsichtsratschef Gerhard Cromme die Entscheidung. Der 60-jährige Kaeser habe die Neuausrichtung „mit großem Engagement und Unternehmergeist vorangetrieben“. Das Handelsblatt hatte bereits im Herbst berichtet, dass Kaeser dem Aufsichtsrat signalisiert hatte, weitermachen zu wollen. Für die Verlängerung gab es breite Unterstützung im Aufsichtsrat. „Er hat viel richtig gemacht“, lobte auch ein Arbeitnehmervertreter.

Es ist kein Zufall, dass beim Erzrivalen General Electric gerade erst Konzernchef Jeff Immelt abgetreten ist, während bei Siemens mit Kaeser verlängert wird. In den vergangenen Quartalen lief es bei Siemens meist besser. Die Münchener wuchsen wieder aus eigener Kraft und haben bei der Profitabilität Fortschritte erzielt. GE musste dagegen gerade erst einen Gewinneinbruch hinnehmen.

Auch bei Siemens zeigt sich aber, dass die Geschäfte nicht einfacher werden. Der Umsatz wuchs im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 zwar immer noch vergleichbar um drei Prozent auf 21,4 Milliarden Euro. Doch hatte das Wachstum im Vorquartal noch fünf Prozent betragen. Der Auftragseingang sank im Jahresvergleich sogar vergleichbar um neun Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Er lag damit unter dem Umsatz - was auf künftig rückläufige Umsätze hinweisen kann. Der Rückgang bei den neuen Bestellungen lag an weniger Großaufträgen vor allem in der Kraftwerkssparte und im Windkraftgeschäft.

Was mal alles Siemens war Ein Konzern im steten Wandel Was hat Siemens nicht schon alles hergestellt. Telefone, Computer, Halbleiter oder Geldautomaten. Der Konzern, 1847 als Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske in Berlin gegründet, hat sich seither gründlich und stetig gewandelt. Geschäfte kamen hinzu, andere verschwanden. Die Liste prominenter Abgänge ist lang. Eine Auswahl früherer Siemens-Geschäfte.

Halbleiter Die heftigen Turbulenzen auf dem Markt veranlasste Siemens, das Geschäft abzuspalten - der Halbleiterhersteller Infineon wurde 1999 an die Börse geschickt.

Telekommunikation Zwar war Siemens als Telegraphen-Hersteller gegründet worden, doch der rasche Wandel auf dem Telefonmarkt überforderte den Konzern. Lange bevor Nokia den Anschluss an Apple auf dem Handymarkt verlor, musste Siemens Mobile trotz zunächst großer Erfolge einst Nokia ziehen lassen. Das Geschäft mit Mobiltelefonen gab Siemens 2005 an den BenQ-Konzern ab. Nur wenig später musste der die Produktion einstellen. Das Geschäft mit schnurlosen Telefonen für daheim verkaufte Siemens 2008 an Arques.

Netzwerke Auch das Ausrüstungsgeschäft für Netzwerke trennte Siemens heraus und brachte das Geschäft 2007 in eine gemeinsame Firma mit Nokia unter dem Namen NSN ein.

Computer Unter dem Namen Siemens Nixdorf baute Siemens einst nicht nur Geldautomaten, sondern auch Computer. Diesen Teil brachte Siemens in ein Joint Venture mit dem japanischen Hersteller Fujitsu ein und zog sich 2009 daraus zurück. Die Sparte mit Kassensystemen und Geldautomaten wurde zehn Jahre zuvor an Investoren verkauft und wurde 1999 als Wincor Nixdorf weiter geführt und an die Börse gebracht.

Auto Wechselvoll ist auch die Geschichte, die Siemens als Autozulieferer erlebt hat. So hat der Konzern 2001 den Zulieferer VDO übernommen und mit dem eigenen Autogeschäft zusammengeführt. Nach einer Ein- und wieder Ausgliederung sollte VDO eigentlich an die Börse gebracht werden, ging aber dann 2007 im Wege eines Verkaufs an den Autozulieferer Continental.

Licht Osram ist das jüngste Beispiel für ein Modell der Trennung. Das traditionsreiche Licht-Unternehmen gehörte lange zu Siemens. Angesichts milliardenschwerer Herausforderungen, etwa für die Entwicklung neuer Produkte nach dem Aus für die Glühbirne, wollte Siemens die Tochter mit einem Börsengang in die Freiheit entlassen - und dafür Milliarden einsammeln. Das klappte nicht, stattdessen buchte Siemens seinen Aktionären Osram-Aktien ins Depot, ein Börsengang light sozusagen. Seit 2013 ist Osram selbstständig.

Insgesamt aber stimmt die Richtung. „Wir sind voll auf Kurs, mit unserer Vision 2020 und im Hinblick auf ein weiteres starkes Jahr“, sagte Kaeser. Die Medizintechniksparte von Siemens soll im kommenden Jahr an die Börse gehen. Die Erstnotiz solle mit dem Verkauf neuer Aktien an Anleger im ersten Kalenderhalbjahr 2018 erfolgen.

Siemens äußerte sich damit erstmals zu Zeitplan und Form des bereits in Aussicht gestellten Börsengangs. Bisher stand auch im Raum, dass Siemens alternativ die neuen Aktien an die eigenen Investoren verschenken oder die Medizintechnik-Sparte mit einem bereits börsennotierten Unternehmen fusionieren könnte.