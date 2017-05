Kritik an Kaesers Kurs aus der Belegschaft

Insgesamt war die Beschäftigung bei Siemens in Deutschland in den vergangenen Jahren stabil. Der Konzern beschäftigt hierzulande rund 114.000 Mitarbeiter. Allein im ersten Halbjahr seien in Deutschland mehr als 2500 Mitarbeiter neu eingestellt worden, betonte der Konzern. Siemens hatte erst in der vergangenen Woche gute Quartalszahlen vorgelegt, die besser ausgefallen waren, als auch von vielen Analysten erwartet.

Bei den Beschäftigten gibt es derzeit dennoch Unruhe. Zwar zeigt der Kurs von Konzernchef Joe Kaeser Erfolge. Manche Gewerkschafter sehen Kaesers Kurs, Siemens stärker in Richtung einer Holding zu entwickeln, mit Sorge. „Den Konzern weiter zu zergliedern würde die Marke Siemens und das Unternehmen gefährden“, warnte kürzlich die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Birgit Steinborn, die auch stellvertretende Vorsitzende des Siemens-Aufsichtsrats ist.

Im Februar hatte der Konzern an seinem Standort in Tübingen mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze gestrichen. Die Montage von Motoren soll komplett nach Tschechien verlagert, ein Teilbereich an Zulieferer gegeben werden. Das Getriebemotorengeschäft schreibe seit längerem deutliche Verluste.

Zuvor strich Siemens in der Sparte Prozessindustrie und Antriebe an mehreren deutschen Standorten - vor allem in Bayern – rund 1700 Stellen. Diese baut etwa Getriebe, Motoren, Antriebe und Kupplungen für die Öl-, Gas- und Bergbauindustrie. Die Einschnitte hatte Siemens vor allem mit der Nachfrageflaute in der Öl- und Gasbranche begründet.