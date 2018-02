Siemens und Mercedes in Thailand Phuket will den Verkehrskollaps verhindern – mit deutscher Hilfe

Der nach dem 11. September auf dem Ground Zero aufgebaute 541 hohe Super-Wolkenkratzer One World Trade Center lädt Besucher der Stadt in ein Observatorium über New York City ein. Mit einem „Sky Pod“ (Aufzug) geht es in 60 Sekunden in den 102. Stock. Oben angekommen kann man an klaren Tagen etwa 80 Kilometer weit die Stadt überblicken.