Nach Toshiba und Takata der nächste Skandal in Japan

Die Anleger sind dementsprechend vorsichtig. Zwar wurden noch keine Unfälle bekannt, bei denen nicht den Spezifikationen entsprechende Kobe-Produkte die Ursache gewesen seien. Doch Analysten warnen, dass mögliche Rückrufe, Austauschaktion und Gerichtsprozesse zu einer Kostenwelle führen könnten. Als warnendes Beispiel wird das Schicksal des Autozulieferers Takata genannt. Der wurde von den Rückrufkosten für gefährliche Gasinflatoren in über 100 Millionen Airbags in die Pleite getrieben und in Teilen von einem chinesisch-amerikanischen Unternehmen übernommen.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die politische Reaktion auf die Verstöße gegen Treu und Glauben durch den politisch erstklassig vernetzten Konzerns. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe arbeitete immerhin drei Jahre bei Kobe, bevor er in die Politik ging. Dennoch kann sich der Stahlkonzern keineswegs politischer Rückendeckung sicher sein. Schließlich gefährdet Kobe mit seinem unlauteren Handeln in den Augen einiger Kommentatoren ein Prinzip, dass Japaner gerne als Wesensmerkmal ihrer Wirtschaft und als Garant für Qualität ansehen: die auf Vertrauen basierten Beziehungen zwischen Firmen und ihren Lieferanten.

Damit wurde „Made in Japan“ zum Gütesiegel für Qualität und Zuverlässigkeit, meinte die Zeitung Asahi. „Dieser Ruf hat in den letzten Jahren gelitten“, befürchtet das Blatt. Denn der Stahlkonzern sei nur der letzte einiger großer Skandale. Und wie die Japan AG mit großen Nestbeschmutzern in der letzten Zeit umgeht, durfte der Traditionskonzern Toshiba erleben.

Der Technikkonzern stürzte über geschönte Bilanzen in die Krise und geriet durch die Pleite seiner US-Atomkraftwerkstochter Westinghouse an den Rand des Ruins. Doch wegen des Skandals fand das Wirtschaftsministerium keine japanischen Käufer für die Chipsparte des Konzerns, berichtet ein Kenner des Ministeriums. Offenbar ist der Konzern so in der Japan AG unberührbar geworden.

Doch nicht alle Experten stimmen in den Abgesang mit ein. „Ich glaube nicht, dass dieser Skandal spezifisch japanisch ist“, sagt der in Tokio ansässige Österreicher Gerhard Fasol, Gründer des M&A-Beraters Eurotechnology. Betrügereien gebe es auch anderswo, bei Volkswagen zum Beispiel. „Wichtiger ist die unternehmerische Erbmasse.“ Und da sitzt Japan seines Erachtens seiner eigenen Mär auf, besonders sicher zu sein. „Wirtschaftsvergehen sind hier wahrscheinlich auch nicht seltener als anderswo.“