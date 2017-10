 Solarspeicherfirma: Großauftrag aus Italien für Sonnen

Solarenergie Der Auftrag für Sonnen entspricht knapp einem Drittel der in Deutschland installierten Solarspeicher. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer auf Solarenergie-Speicher spezialisierte Batteriehersteller Sonnen hat in Italien einen Großauftrag an Land gezogen. Das Unternehmen könne einem Rahmenvertrag zufolge 20.000 Speichersysteme an die „Energy Alliance Italia“ liefern, teilte Sonnen am Montag mit. In der Allianz hätten sich einige der größten Installateure Italiens zusammengetan, darunter die Firmen Supersolar, Smile Energy und CDNE. Diese bildeten zusammen eine Einkaufsgemeinschaft. Sonnen rechne bei dem Projekt mit einem Volumen von 80 Millionen Euro. Das Unternehmen stellt Batterien her, mit denen Haushalte mit Photovoltaikanlagen Energie speichern können für Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint.

Mit einem Umfang von 20.000 Anlagen entspricht der Auftrag knapp einem Drittel der in Deutschland installierten Solarspeicher, deren Zahl auf rund 65.000 geschätzt wird. Während die Strompreise in Italien stiegen, gingen die Kosten für Photovoltaikanlagen und Energiespeicher immer weiter zurück, hieß es. Italien verfüge über herausragende Bedingungen, um einer der größten Märkte für Energiespeicher in Europa zu werden, sagte der Chef von Smile Energy, Giorgio Mattaliano Belforti.

Sonnen sehe eine riesige Nachfrage aus vielen Ländern, sagte Philipp Schröder, einer der Geschäftsführer des Unternehmens aus dem bayerischen Wildpoldsried. Schröder hatte in einem Reuters-Interview angekündigt, dass Sonnen bis Ende des Jahres über einen möglichen Gang an die Börse entscheiden wolle.