Verband nimmt nach Solarworld-Pleite Politik in die Pflicht

Solarworld hatte seine Verluste zuletzt binnen drei Monaten aber verringert und sich beim Umbau- und Sparprogramm auf Kurs gesehen. Nach vorläufigen Zahlen war das Minus beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im ersten Quartal 2017 auf 28 Millionen Euro gesunken. Im Schlussquartal 2016 hatte der Verlust noch bei 51 Millionen Euro gelegen. Die Absatzmenge an Solarmodulen war im gleichen Zeitraum von 348 auf 382 Megawatt gestiegen.

Die Solarindustrie sieht nach der Pleite nun die Politik in der Pflicht. „Die Pleite ist bitter für die Branche. Solarworld ist ein Opfer des internationalen Wettbewerbs, aber auch der harten Einschnitte der vergangenen Jahre“, sagte der Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband Solarwirtschaft, Carsten Körnig, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Energiewende gehe weiter. Aber damit das gelingt, müsse die Bundesregierung die Zügel lockern und Hürden und bürokratische Hemmnisse beseitigen.

„Wenn die in Paris vereinbarten Klimaschutzziele erreicht werden sollen, müssen in Deutschland die Solar-Ausbauziele deutlich nach oben gesetzt werden“, forderte Körnig. Vor dem Hintergrund etwa, dass die E-Mobilität ausgebaut werden soll, sei der Ausbaudeckel von 2,5 Gigawatt pro Jahr völlig unangemessen. In Paris war vereinbart worden, dass die Weltgemeinschaft in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Produktion von CO2 vollständig einstellen soll. Deutschland will schon 2050 seine Emissionen um bis zu 95 Prozent gegenüber 1990 kürzen.

Nach Jahren der milliardenschweren Förderung hat die Bundesregierung das Ökostromgesetz reformiert. Die seit Anfang 2017 geltende Änderung markiert eine Abkehr von der Praxis garantierter Abnahmepreise für Strom aus Solarenergie, Windkraft und Biomasse. Sie wird ersetzt durch ein marktwirtschaftliches Ausschreibungsverfahren. Den Zuschlag erhält dann der Anbieter neuer Produktionsleistung, der den niedrigsten Abnahmepreis und damit die wenigsten Subventionen fordert.