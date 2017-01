Bürokratie bremst fortschrittliche Technik

Israel hat bereits in der Vergangenheit Ausrüstungen zur Nutzung von Solarenergie entwickelt, die zu den fortschrittlichsten auf der Welt zählen. Aber frustriert über bürokratische Hemmnisse, aufgebaut von der Regierung, haben einheimische Solarfirmen ihre Expertise zumeist dem Ausland zugute kommen lassen.

„Israel hat ein Potenzial, eine Sonnenschein-Supermacht zu werden“, sagt Leehee Goldenberg, Chef der Abteilung Wirtschaft und Umwelt bei der Israel Union for Environmental Defense, einer Nichtregierungsorganisation. Trotz einiger Schritte in die richtige Richtung „hat Israels Regierung wirklich nicht alles daran gesetzt, um seine kleinen Ziele in Sachen Solarenergie zu erreichen“.

So sei sie oft abgeneigt gewesen, große Parzellen von Land zur Verfügung zu stellen – eine Notwendigkeit bei groß angelegter Energieproduktion, erläutert Gartner. So sei der Aschalim-Solarturm auch so hoch, weil die Spiegel flächenmäßig zusammengequetscht wurden, um den Land-Nutzen zu maximieren. Große Projekte erfordern auch Zugang zu staatseigener Infrastruktur wie Gas, Wasser und Strom, und entlegene Anlagen wie im Negev daran anzubinden, dauert seine Zeit.

Nach Angaben des israelischen Finanzministeriums sind die Kosten für die Erzeugung von Solarenergie in Israel gesunken. Es gibt auch neue Gesetze, die finanzielle Anreize bieten und es Israelis leichter machen sollen, Solarpaneele auf den Dächern ihrer Häuser anzubringen.

Wenn Aschalim erfolgreich ist, sollen weitere Projekte dieser Art angepeilt werden, wie das Ministerium sagt. Den Entwicklern des Wüstenprojektes wäre das nur recht: Sie wollen, dass Israel ein größeres Tempo in Sachen Solarenergie anschlägt. Die bisherigen Ziele seien äußerst bescheiden, sagt Jaron Szilas, Chef von Shikun & Binui Renewable Energy, dem Hauptentwickler der zweiten solarthermischen Anlage in Aschalim. Er verweist auf „all die Sonne, die wir haben, und all die Fortschritte in der Technologie“.