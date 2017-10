Analyst: Für ACS ein cleverer Deal

Abertis betreibt mautpflichtige Straßen und Autobahnen in Spanien und ist auch in Chile und Brasilien aktiv. Insgesamt umfasst das Straßennetz mehr als 8600 Kilometer in 14 Ländern. Das Unternehmen expandierte in den vergangenen Jahren stark außerhalb Spaniens und ist hochprofitabel. „Für ACS wäre der Kauf ein cleverer Deal, weil das finanzielle Risiko bei Hochtief läge“, so ein Analyst. Das Nachsehen aber hätten die anderen Hochtief-Aktionäre. Seit Beginn der Spekulationen sank der Aktienkurs.

Sollte Atlantis den Zuschlag bekommen, könnte das Unternehmen gemeinsam mit Abertis der größte Mautstraßenbetreiber der Welt werden. Für die mögliche Übernahme hatte die spanische Börsenaufsicht am Donnerstag ihr Okay gegeben.

Damit ein Kauf zustande kommen kann, müssen nach Angabe der Börsenaufsicht mehr als 50 Prozent der Abertis-Anteilseigner der Offerte zustimmen, mindestens 10,1 Prozent müssen mit einer Zahlung von Atlantia-Aktien einverstanden sein. Die Frist für die Annahme endet 15 Kalendertage nach Veröffentlichung des offiziellen Angebots.

Mit einer Gegenofferte würde ACS bewirken, dass das Angebot von Atlantis so lange eingefroren wird, bis die spanische Kapitalmarktaufsicht die Offerte von ACS geprüft hat. Im Fall von Atlantis haben die Aufseher gut drei Monate lang geprüft. Brauchen sie für ACS ebenso lange, würde eine Entscheidung erst Anfang kommenden Jahres fallen. Das würde den Spaniern weiter Zeit geben, bei Fonds für eine Finanzierung zu werben.

Nach den Regeln der Aufseher muss ACS bis Donnerstag, 19. Oktober, ein Gegenangebot abgeben. Abertis selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Angebot der Italiener geäußert. In Spanien heißt es, die Regierung in Madrid wolle, dass der wichtige Autobahnbetreiber Abertis in inländischen Händen bleibe und habe bei den spanischen Unternehmen deshalb dafür geworben, ebenfalls ein Angebot abzugeben.