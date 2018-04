Sparplan bei Opel Jeder fünfte Opelaner soll gehen

Der Sparkurs bei Opel soll noch drastischer ausfallen, warnt der Betriebsrat. 3700 Jobs stehen auf dem Spiel. Auch die Politik ist alarmiert.

Streit um Opel: „Eisenach und Kaiserslautern sind hoch gefährdet“

FrankfurtBei Opel in Deutschland sollen nach derzeitigen Plänen des französischen Mutterkonzerns PSA nach Informationen des Betriebsrates bis zum Ende des Jahrzehnts 3700 der rund 19.000 Stellen wegfallen. „Die haben uns einen Abbauplan vorgelegt bis 2020, dass sie 3700 Arbeitsplätze abbauen wollen“, sagte Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug am Freitag in Frankfurt.

Allein das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim solle 1200 Jobs verlieren. Bisher hätten aber schon 2000 Mitarbeiter die Programme zum freiwilligen Ausscheiden, etwa über einen Vorruhestand, angenommen. Nach Einschätzung des Betriebsrates kämen bis 2020 noch 2000 Abgänge hinzu. Damit wäre der von PSA geforderte Personalkostenabbau schon erfüllt und kein Grund für Lohnkürzungen der verbleibenden Beschäftigten.

Mittlerweile bekomme Opel eher Probleme, genug Leute zu halten. „Wir haben enormen Druck, dass Leute gehen wollen“, sagte Schäfer-Klug. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall streiten derzeit mit dem Opel- und PSA-Management über Investitionspläne und Kostensenkungen.

Was bisher an Vorschlägen für Produkte bis 2020 auf dem Tisch liege, würde rechnerisch nur 1800 der insgesamt rund 19.000 Stellen sichern, sagte Schäfer-Klug. Bisher gebe es kein Angebot, sondern nur ein „Diktat“ vom Mutterkonzern. „Wir erwarten von PSA/Opel ein verhandlungsfähiges Angebot, dann sind wir gesprächsbereit.“ Der frühere IG-Metall-Chef Berthold Huber, der die Arbeitnehmer bei den Verhandlungen berät, nannte das Vorgehen von PSA „Erpressung“.

In Berlin ist man alarmiert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Wirtschaftsminister Peter Altmaier seien mit der Konzernführung im Gespräch, sagte eine Sprecherin des Arbeitsministeriums am Freitag in Berlin. Heil sei wichtig, dass „alles Menschenmögliche“ getan werde, damit Beschäftigung und Standorte in Deutschland gesichert würden. Zusagen müssten eingehalten und das Prinzip der Sozialpartnerschaft beibehalten werden.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Bundeskanzlerin Angela Merkel sei wichtig, dass die Bundesregierung mit allen Beteiligten im Gespräch sei. Dies sei der Fall. Sie sehe die Bundesregierung zusammen mit den Landesregierungen in der Pflicht, alles was politisch möglich sei zu tun, „damit Arbeitsplätze und Standorte in Deutschland gesichert sind“. Die Kanzlerin stehe im engen Kontakt mit dem Arbeits- und dem Wirtschaftsressort.

Opel-Produktionsstandorte in Europa Rüsselsheim Am Opel-Hauptsitz arbeiten 14.850 Beschäftigte, davon gut die Hälfte im Entwicklungszentrum. Die Produktion hat rund 3000 Arbeitnehmer. Sie bauen den Mittelklassewagen Insignia in mehreren Varianten, den Zafira sowie Getriebe und Komponenten. Kaiserslautern Der Standort in Rheinland-Pfalz hat 2130 Beschäftigte. Sie produzieren Motoren und Fahrwerkskomponenten. Eisenach In Thüringen laufen die Kleinwagen Corsa und Adam vom Band. Im Werk Eisenach arbeiten 1790 Menschen. Gliwice In dem polnischen Werk sind knapp 3050 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bauen den Kompaktwagen Astra und das Cabrio Cascada und den Sportwagen Opel GTC. In Tychy stellen 400 Beschäftigte Motoren her. Figueruelas In dem spanischen Standort bei Saragossa laufen Corsa, Meriva, der SUV Mokka und der Stadtgeländewagen Crossland X vom Band. Der Standort hat 5170 Arbeitsplätze. Ellesmere Point Im Werk arbeiten 1470 Beschäftigte. Hier werden ebenfalls Astra-Modelle produziert. Luton Der Standort nördlich von London hat 1240 Arbeitnehmer und baut den Kleintransporter Vivaro. Aspern In dem österreichischen Werk nahe Wien arbeiten 1330 Menschen. Dort werden Motoren und Getriebe hergestellt. Szentgotthard Die Fabrik in Ungarn produziert mit 1160 Arbeitnehmern Motoren und Komponenten.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.