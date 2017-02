Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Jedes fünfte Kind übergewichtig“

Das sieht auch Mathias Albert, Soziologe an der Universität Bielefeld und Mit-Autor der Shell-Jugendstudie, so. „Der Lebens- und Bildungsweg ist weniger planbar, es herrscht bei Kindern und Jugendlichen eine große Verunsicherung“, erklärt er. „Es gibt Notendruck, gepaart mit der Frage: Was bringt mir eine gute Note eigentlich?“ Hinzu kommt ein Unterschied zur Hochzeit des Fernsehers: Durch die Smartphones seien Kinder und Jugendliche immer und überall erreichbar, sagt Albert. „Dass das Stress induziert, ist eindeutig.“

Stress: Ein Wort, das Konjunktur hat und für alles steht, was es gerade für - ja - gestresste Eltern zu mindern gilt. Ein anderes Wort taucht dagegen nicht auf: Übergewicht. Auf der Webseite der Messe ist lieber vom Ziel die Rede: „Fitness und Bewegung“. In Deutschland ist nach den aktuellsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts fast jedes fünfte Kind übergewichtig oder gar fettleibig.

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge braucht ein Kind jeden Tag mindestens 60, eigentlich 90 Minuten Bewegung am Stück. „Aber selbst die Stunde von über den Tag verteilten und addierten moderaten bis intensiven Bewegungszeiten schafft ein erschreckender Anteil der Heranwachsenden in Deutschland schon nicht“, sagt Swantje Scharenberg, Leiterin des Karlsruher Forschungszentrums für den Schulsport und den Sport von Kindern und Jugendlichen (FoSS).

Auch weil sie die Nachmittage im Internet verbringen, bewegten sich Kinder deutlich seltener, deshalb seien mehr von ihnen gefährlich dick, heißt es in der Kampagne „Let's move“ von Michelle Obama, der ehemaligen First Lady der USA. Das Projekt soll Kinder wieder körperlich aktiv werden lassen - und die Spielwarenmesse in Nürnberg hängt sich auf ihrer offiziellen Webseite dran. Dass die Spielwaren-Industrie etwa den Yoga-Boom der Erwachsenen aufgreift, hält Sportwissenschaftlerin Scharenberg für geschickt. „Was auch immer zu mehr Bewegung, Spiel und Sport verhilft, wir sollten es nutzen - alle.“

Soziologe Albert ist da anderer Meinung. „Die Idee, Kinder mit Spielzeug zu mehr Bewegung zu motivieren, halte ich - offen gesagt - für groben Unfug.“ Man brauche nur vor die Tür zu gehen, und praktisch jeder habe ein Fahrrad. „Also daran liegt es nicht.“ Zu diskutieren wäre ihm zufolge eher, den Nachwuchs übers Smartphone dazu zu bewegen, an die frische Luft zu gehen - wie eben mit dem Spiel Pokémon Go. Daran arbeitet auch Scharenbergs Institut: eine App für die ganze Familie, die die individuelle Aktivität kontinuierlich misst und die Gemeinschaft zu mehr Bewegung motivieren soll.