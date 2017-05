Rennsport als Imagepflege

Der Autobauer betreibt einen riesigen Marketing-Aufwand für das Modell. Denn die Sportwagenikone muss der Konzern bedingungslos hochhalten, um sein sportliches Image zu erhalten. Längst verkaufen die Zuffenhausener mehr Geländewagen und Limousinen als reine Sportwagen. „Die DNA des 911 ist in allen Porsche-Fahrzeugen“, betont Blume. „Porsche ist und bleibt eine Sportwagenfirma.“

Schon dass er so etwas betonen muss, bestätigt den ein oder anderen Zweifler. „Die Kernwerte unserer Marke sind heute dank des 911 so visionär wie seit dem ersten Porsche 356 Nummer eins aus dem Jahr 1942“, sagt dagegen Wolfgang Porsche.

Auch das Rennsportengagement mit dem Wiedereinstieg in die Le-Mans-Serie Jahren dient der Imagepflege. Denn das Sportimage rechtfertigt die Positionierung auch der anderen Modelle in den obersten Preisklassen. „Win on Sunday, buy on Monday“, rechtfertigt Wolfgang Porsche die Motorsportstrategie und ihre Wirkung auf die rennsportbegeisterte Kundschaft. Der Mythos des 911 speist sich auch aus über 15.000 Rennsiegen.

Seit jeher steht der 911 mit seinen 2+2 Sitzen für den alltagstauglichen Seriensportwagen. Eine Klasse, die der 911er erst geschaffen hat. Einen einzigartigen Rekord hält dieses Auto: Über 70 Prozent aller jemals gebauten 911 sind heute noch fahrbereit. Zudem ist er Dauersieger bei Qualitätsrankings wie der „Initial Quality Study“ des US-Marktforschungsinstituts J.D. Power.

Einmalig ist auch, dass Porsche am Grundkonzept des Ur-911 unbeirrt festgehalten hat. „Wir haben ihn aber stets technologisch deutlich weiterentwickelt, ihn verfeinert und perfektioniert“, sagt Vorstandschef Blume.

Unterdessen zeugen derzeit in Zuffenhausen die Bagger für Umbruch. „Mit dem Bau des Mission E läuten wir die Zeitenwende bei Porsche ein“, sagt Betriebsratschef Uwe Hück zum Bau des Elektroflitzers. „Der Mission E wird ein emotionales Erlebnis, wie es unser 911er immer war und sein wird.“

Der millionste 911 wird allerdings nicht an einen Kunden ausgeliefert. Er fährt zu Vermarktungszwecken rund um die Welt, unter anderem in die schottischen Highlands, zum Nürburgring, in die USA oder nach China. Danach hat er im Porsche-Museum einen Platz sicher.