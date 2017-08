 Stada-Angebot erfolgreich: Hedgefonds entscheiden den Übernahme-Krimi

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Arzneimittelhersteller Stada Der Kauf von Stada ist eine der größten Übernahmen von Finanzinvestoren in Deutschland. (Foto: Reuters)

FrankfurtEnde einer langen Zitterpartie: Die 5,3 Milliarden Euro schwere Übernahme des Arzneimittelherstellers Stada durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven ist doch noch gelungen. Über 63 Prozent der Aktien hätten wie geplant eingesammelt werden können, endgültige Ergebnisse würden am Freitagabend veröffentlicht, teilten die Beteiligungsfirmen am Freitag mit.

„Wir sind froh, dass die Frage der zukünftigen Eigentümerstruktur nun geklärt ist“, sagte Stada-Chef Engelbert Tjeenk Willink. Das Unternehmen könne sich nun wieder voll auf das operative Geschäft konzentrieren und den Ausbau seines Geschäfts mit der Unterstützung zweier starker Partner „noch konsequenter vorantreiben“. Die Übernahme von Stada ist die bislang größte eines börsennotierten Unternehmens durch Finanzinvestoren in Deutschland. Stada-Aktien legten um mehr als 14 Prozent auf ein Rekordhoch von 73,45 Euro zu.

Bain und Cinven erneuerten am Freitag ihre Absicht, mit dem Konzern international zu expandieren. „Nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion werden wir das bestehende Geschäft von Stada weiter stärken und seine Position als global tätiges Pharmaunternehmen ausbauen“, erklärten sie.

Mit dem Angebot von Bain und Cinven in Höhe von 5,3 Milliarden Euro für den im MDax notierten Konzern ist die Übernahme eine der größten Firmenverkäufe eines deutschen Unternehmens an Finanzinvestoren. Stada gilt als letzter unabhängiger Generika-Hersteller in der Bundesrepublik.

Auch im zweiten Anlauf der Finanzinvestoren war der Ausgang bis zum Schluss offen, da die Offerte wieder nur zögerlich von den Aktionären angenommen wurde. Vor allem bei den Privatanlegern, darunter viele Ärzte und Apotheker, war die Andienungsquote sehr viel niedriger als beim ersten Übernahmeversuch. „Es war sehr, sehr knapp“, sagte ein Investmentbanker.

Als entscheidend galt die Beteiligung durch Hedgefonds und andere kurzfristig orientierte Investoren, die nach früheren Angaben rund 50 Prozent an Stada halten. Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass der aktivistische US-Investor Elliott vor Ende der Annahmefrist am Mittwoch seine Zustimmung zu der Übernahme signalisiert habe. Elliott war mit fast zehn Prozent bei dem Hersteller von Produkten wie Ladival Sonnenmilch und Grippostad C eingestiegen und könnte Bain und Cinven über die geforderte Schwelle von mindestens 63 Prozent geholfen haben.

Beim ersten Übernahmeversuch der Finanzinvestoren vor wenigen Wochen hatten sich Hedgefonds verspekuliert und nicht genügend Aktien angedient, wodurch Bain und Cinven die damals geforderte Quote von 67 Prozent knapp verfehlt hatten. Um nun auf Nummer sicher zu gehen, hatten sich die Beteiligungsgesellschaften vorab bereits ein Paket von rund 20 Prozent gesichert und die Offerte um 25 Cent auf 66,25 Euro je Aktie erhöht.

Der neue Stada-Chef Tjeenk Willink hatte sich dieses Mal – anders als sein Vorgänger Matthias Wiedenfels – offensiv für die Übernahme eingesetzt und vor einer möglichen Zerschlagung des Unternehmens bei einem Scheitern gewarnt. Die zuständige Gewerkschaft IG BCE hat bereits gedroht, sich jedem weiteren Verkaufsprozess zu widersetzen, sollte die erneute Übernahmeofferte wiederum ergebnislos verlaufen.