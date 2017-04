Stada Der Übernahmekampf um den Arzneimittelhersteller scheint entschieden. (Foto: Reuters)

FrankfurtDer hessische Arzneimittelhersteller Stada wird für 5,3 Milliarden Euro an zwei Finanzinvestoren verkauft. Vorstand und Aufsichtsrat stellten sich nach einem wochenlangen Poker hinter das Übernahmeangebot der Beteiligungsfirmen Bain Capital und Cinven, wie Stada am Montag in Bad Vilbel mitteilte. Sie bieten 66 Euro je Stada-Aktie, einschließlich der von Stada bereits in Aussicht gestellten Dividende von 72 Cent. Das Duo stockte seine vorherige Offerte für den Hersteller von „Grippostad“ und „Ladival“ um mehr als 450 Millionen Euro auf.

„Unsere Verhandlungsstrategie der letzten Wochen war sehr erfolgreich“, zeigte sich Aufsichtsratschef Carl Ferdinand Oetker zufrieden. „Das Angebot von Bain Capital und Cinven bietet das beste Gesamtpaket.“

Bain und Cinven stachen damit die Konkurrenz von Advent und Permira deutlich aus. Vor der letzten Bieterrunde, die am Freitag abgeschlossen wurde, hatten beide je 58 Euro pro Aktie geboten. Stada hatte beide offen aufgefordert, ihre Gebote noch einmal zu erhöhen, und das mit optimistischen Geschäftsprognosen für die kommenden Jahre untermauert.

Die im Nebenwerteindex MDax notierte Stada-Aktie schoss am Montag im Parketthandel um elf Prozent auf 64,39 Euro nach oben. Vor einem Jahr war sie noch gut die Hälfte wert. Damit die Übernahme zustande kommt, müssen Bain und Cinven 75 Prozent der Stada-Titel angedient bekommen. Bis sie perfekt ist, dürfte es noch bis zum Sommer dauern, wie Vorstandschef Matthias Wiedenfels sagte.

Der hohe Preis, den die künftigen Eigentümer zahlen, soll aber nicht auf Kosten der Belegschaft gehen. Bain und Cinven hätten versprochen, vier Jahre lang keine Stellenstreichungen zu fordern, die der Vorstand nicht ohnehin bereits im Sinn hatte. „Das wird nicht vollkommen ohne einen Abbau von Arbeitsplätzen gehen“, sagte Wiedenfels in einer Telefonkonferenz. „Die Zahl wird sich aber im Rahmen halten. Größere Restrukturierungen sind nicht geplant.“

Wiedenfels, der im Frühsommer 2016 anstelle des erkrankten langjährigen Vorstandschefs Hartmut Retzlaff an die Spitze von Stada gerückt war, will auch unter den neuen Eigentümern an Bord bleiben. Er habe „große Lust“, sein Zukunftsprogramm für das Unternehmen auch selbst umzusetzen, sagte er. „Wir wollen Stada in die Spitzengruppe des Wettbewerbs bringen.“ Bain und Cinven setzen bei den Hessen auch auf Wachstum durch Zukäufe, die sie finanzieren wollen.