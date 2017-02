 Stada wird Übernahmekandidat: Finanzinvestor Cinven bietet 3,6 Milliarden Euro

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Stada vor Übernahme? Die Offerte von Cinven könnte noch weitere Bieter auf den Plan rufen. (Foto: dpa)

BangaloreDer Finanzinvestor Cinven interessiert sich einem Medienbericht zufolge für den Arzneimittelhersteller Stada. Die Beteiligungsgesellschaft wolle 3,6 Milliarden Euro für den Pharmakonzern aus dem hessischen Bad Vilbel auf den Tisch legen, berichtet die „Financial Times“ am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das entspricht einem Aufschlag von 17 Prozent auf den Schlusskurs der Stada-Aktie am Freitag. Keines der beiden Unternehmen wollte sich dem Bericht zufolge dazu äußern.

Die Offerte könnte einen Bieterwettbewerb für Stada entfachen. Die Cinven-Rivalen Advent, Bain Capital, CVC und Permira verfolgten ebenfalls die Situation und könnten ein Gebot abgeben. Stada und Cinven wollten sich nicht dazu äußern.

Seit Monaten halten sich Spekulationen um einen Verkauf von Stada an einen Finanzinvestor oder einen Branchenkonkurrenten. Insidern zufolge haben sich viele Beteiligungsgesellschaften von Rang und Namen mit dem Unternehmen beschäftigt - darunter auch Blackstone.

Stada-Chef Matthias Weidenfels hatte im November betont, er glaube trotz immer wieder aufflammender Übernahmefantasien an die Eigenständigkeit des Unternehmens. „Allerdings ist Eigenständigkeit nie Selbstzweck“, sagte er dem „Handelsblatt“. „Das heißt im Umkehrschluss aber auch nicht, dass ich einen Verkaufsauftrag habe.“ Die Rechtslage sei eindeutig: „Sollte es einmal ein Übernahmeangebot geben, dann müsste das Management es auch prüfen.“.

Das Unternehmen aus Bad Vilbel in Hessen befindet sich derzeit im Umbau. Nicht profitable Geschäftsfelder sind aufgegeben und abgeschrieben worden, was zuletzt den Quartalsgewinn geschmälert hatte. Eine Übernahme durch Cinven zu dem in der Zeitung genannten Preis wäre ein großer Erfolg für den Großaktionär Active Ownership Capital (AOC). Dieser hatte auf der Hauptversammlung Ende August den bisherigen Aufsichtsratschef Martin Abend zu Fall gebracht. Bei einem Übernahmepreis von 58 Euro je Aktie hätte AOC den Wert seines Stada-Investments innerhalb eines Jahres fast verdoppelt.