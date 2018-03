Stahlkonzern Arcelor-Mittal will indische Essar kaufen

Arcelor-Mittal will den insolventen indischen Stahlhersteller Essar Steel kaufen. Unterstützung holt sich der Konzern aus Japan.

Essar Steel steht nach der Insolvenz zum Verkauf. Die Übernahme muss noch von indischen Gerichten genehmigt werden. (Foto: dpa) Stahlofen von Arcelor-Mittal

Luxemburg/TokioDer weltgrößte Stahlhersteller Arcelor-Mittal will zusammen mit der japanischen Nippon Steel & Sumitomo Metal die insolvente indische Essar Steel übernehmen. Finanzielle Details nannten die Unternehmen in einer Mitteilung am Freitag nicht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte Mitte Februar berichtet, bei einem Verkauf könnte der indische Stahlhersteller mit bis zu sechs Milliarden US-Dollar bewertet werden.

Essar Steel steht nach der Insolvenz zum Verkauf. Die Übernahme muss noch von indischen Gerichten genehmigt werden. Die indische Tata Steel, die ihr europäisches Geschäft mit dem des deutschen Konzerns Thyssen-Krupp fusionieren will, hatte zunächst auch Interesse gezeigt. Tata hatte sich dann aber den Bloomberg-Kreisen zufolge gegen ein Gebot entschieden.