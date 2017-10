Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Salzgitter AG Der Teilausstieg bei Aurubis bringt Salzgitter in diesem Jahr mehr Gewinn. (Foto: dpa)

MünchenSalzgitter zieht sich beim Hamburger Kupferkonzern Aurubis teilweise zurück. Der Stahlkonzern zahlt eine vor sieben Jahren ausgegebene Umtauschanleihe nicht in bar zurück, sondern gibt den Zeichnern dafür Aurubis-Aktien aus, wie Salzgitter am Dienstag mitteilte. Damit sinkt die Beteiligung an Aurubis auf rund 16 von 25 Prozent. „Die Salzgitter AG bleibt damit Kernaktionär der Aurubis“, betonte das Unternehmen aber. Noch vor zwei Jahren hatte Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann mit einer Fusion mit Aurubis geliebäugelt.

Der Teilausstieg bringt Salzgitter in diesem Jahr mehr Gewinn. Denn damit könnten die mit dem Derivat verbundenen Verbindlichkeiten aufgelöst werden. Salzgitter rechnet nun mit einem Gewinn von 175 bis 225 Millionen Euro vor Steuern. Vorher lagen das obere und untere Ende der Spanne jeweils 25 Millionen Euro niedriger. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital werde deutlich über Vorjahr liegen.