Stahlproduzent Tata Steel will Sparten mit 1100 Mitarbeitern abgeben

Thyssenkrupps möglicher Fusionspartner, Tata Steel, will mehrere Geschäfte abgeben. Auch die Koblenzer Firma Kalzip stehe zur Disposition.

Insgesamt sollen fünf Bereiche abgetrennt werden. (Foto: Reuters) Tata Steel

DüsseldorfDer mögliche Fusionspartner der Stahlsparte von Thyssenkrupp, Tata Steel Europe, will sich von mehreren Geschäften trennen. Dabei gehe es um fünf Bereiche mit insgesamt rund 1100 Beschäftigten, die nicht mehr zum Kerngeschäft zählten, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Neben Unternehmen in Großbritannien und in der Türkei stehe auch die Koblenzer Firma Kalzip zur Disposition. Das Unternehmen mit rund 140 Beschäftigten stellt Fassadensysteme aus Aluminium her. Für alle Unternehmen solle der beste Eigentümer gefunden werden, sagte der Chef von Tata Steel Europe, Hans Fischer. Wenn die Firmen verkauft würden, würde Tata Steel Europe noch etwa 20.000 Mitarbeiter beschäftigten.

Thyssenkrupp will seine Stahlsparte mit Tata Steel Europe zusammenschließen und damit den zweitgrößten Stahlkonzern Europas nach ArcelorMittal schmieden. Zwar sind noch diverse Fragen ungeklärt, eine Vereinbarung mit Tata könnte aber bis Ende Juni erzielt werden.

Die größten Stahlproduzenten in Deutschland ESF Elbestahlwerke Feralpi Der Stahlproduzent aus dem sächsischen Riesa wurde 1992 gegründet und produziert unter anderem Stranggussknüppel, Betonstabstahl und Walzdraht. 2016 produzierte Feralpi eine Million Tonnen Stahl. Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl Lech Stahlwerke 1970 wurde das Stahlwerk im bayrischen Meitingen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Betonstahl spezialisiert. Lech produzierte 2016 1,2 Millionen Tonnen Stahl. Georgsmarienhütte 1,3 Millionen Tonnen Stahl produzierte das Stahlwerk 2016. Georgsmarienhütte wurde 1856 in der gleichnamigen Stadt in Osnabrück gegründet. Das Unternehmen produziert Stabstahl, Halbzeug und Blankstahl. Riva Der italienische Stahlkonzern hat mehrere Werke in Deutschland. 1954 wurde das Unternehmen von den Brüdern Emilio und Adriano Riva in Mailand gegründet. 2016 produzierte Riva in Deutschland 1,8 Millionen Tonnen Stahl. Dillinger Hütte Das Hüttenwerk (Anlage zur Erzeug von Stahl und Eisen aus Erzen) mit Sitz im saarländischen Dillingen produzierte 2016 2,2 Millionen Tonnen Stahl. Das Unternehmen wurde bereits 1685 gegründet. Badische Stahlwerke Der Stahlhersteller wurde 1955 im baden-württembergischen Kehl gegründet und produziert hauptsächlich für die Bauindustrie. 2016 konnte das Unternehmen 2,4 Millionen Tonnen Stahl produzieren. Saarstahl 1989 wurde der Stahlproduzent im saarländischen Völklingen gegründet. 2016 produzierte er 2,5 Millionen Tonnen Stahl. Salzgitter Die Wurzeln der 1998 im niedersächsischen Salzgitter gegründeten Salzgitter AG gehen ins Jahr 1858 zurück. Rund sieben Millionen Tonnen Stahl produzierte das Unternehmen 2016. Arcelor-Mittal Der Konzern ging 2007 aus der Fusion der niederländischen Mittal und Arcelor aus Luxemburg hervor. Der Konzern hat mehrere Standorte in Deutschland und produzierte 2016 hierzulande 7,8 Millionen Tonnen Stahl. Thyssen-Krupp 1999 wurden die Ruhrgebietskonzerne Krupp-Hoesch und Thyssen zusammengelegt. Deutschlandweit ist das Unternehmen mit Sitz in Essen der größte Stahlproduzent. Allein 2016 fertigte er 12,1 Millionen Tonnen Stahl.

