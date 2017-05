Starter und Generatoren : Bosch bestätigt Spartenverkauf nach China

Datum: 01.05.2017 22:52 Uhr

Update: 02.05.2017, 12:51 Uhr

Bosch will seine traditionsreiche Anlassersparte an ein Konsortium aus China verkaufen. Der Kaufvertrag sei unterzeichnet, teilt der Autozulieferer mit. Betroffen sind mehr als 6.000 Mitarbeiter an 14 Standorten.