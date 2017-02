Drastischer Ölpreis-Anstieg ist ausgeblieben

Mit der Ölkatastrophe Deepwater Horizon kann BP immer noch nicht abschließen – wenngleich der Großteil der Kosten nun bereits verbucht sein dürfte, wie sich BP-Chef Bob Dudley zuversichtlich gab. Nach aktuellen Hochrechnungen des Konzerns belaufen sich die Kosten auf 62,6 Milliarden Dollar. Bei der Explosion der Bohrinsel im April 2010 waren elf Arbeiter ums Leben gekommen. Es dauerte Monate, bis das Leck am Bohrloch geschlossen werden konnte. Mehr als drei Millionen Barrel Öl liefen bis dahin ins Meer und verursachten schwere Schäden in der Natur sowie für Fischerei und Tourismus

Deutschlands führende Tankstellenmarken Platz 6 BFT Die Marke des Bundesverbandes freier Tankstellen kam 2015 auf einen Marktanteil von 5 Prozent.

Platz 5 Esso Unter diesem Namen tritt der US-amerikanische Mineralölkonzern Exxon Mobil in Deutschland auf. Marktanteile 2015: 7,5 Prozent.

Platz 4 Total Der französische Ölkonzern kam 2015 auf einen Marktanteil von 9 Prozent in Deutschland.

Platz 3 Jet Hinter der Marke steckt der US-Konzern Phillips 66. 2015 betrug der Marktanteil in Deutschland 10,5 Prozent.

Platz 2 Shell Der britisch-niederländische Konzern Royal Dutch Shell hatte 2015 einen Marktanteil von 19,5 Prozent.

Platz 1 Aral Spitzenreiter ist Aral mit einem Marktanteil von 21 Prozent. Die Marke gehört dem britischen Energieriesen BP. Quelle: Energie Informationsdienst / Statista

Ölkonzerne wie BP oder Statoil leiden nach wie vor unter den vergleichsweise niedrigen Ölpreisen. Mitte 2014 war ein Barrel Rohöl noch 115 Dollar wert. Heute bekommen die Unternehmen für ein Fass von 159 Litern Rohöl nicht einmal mehr die Hälfte von damals. Zwar halten sich die beiden wichtigsten Ölpreissorten Brent und WTI seit einigen Monaten stabil auf einem Niveau von über 50 Dollar. Aber selbst die Fördermengenkürzung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) führt bislang nicht dazu, dass die Ölpreise drastisch ansteigen.

„Die Schieferölindustrie in den USA treibt ihre Förderung immer weiter nach oben und bremst so den Ölpreisanstieg“, sagte Walter Pfeiffer dem Handelsblatt. Der Ölexperte der Unternehmensberatung Roland Berger geht davon aus, dass die Ölpreise in den nächsten fünf Jahren bei 45 bis 55 Dollar pro Barrel verharren werden. Das Ölkartell Opec hat längst an Macht eingebüßt.

Die amerikanische Fracking-Industrie gibt nun den Takt vor – schließlich wirtschaften die Firmen, die mit Hilfe neuer Fördermethoden Öl aus dem Erdboden pumpen, mittlerweile selbst bei niedrigen Ölpreisen profitabel. In den vergangenen Jahren haben die Schieferölproduzenten ihre Kosten halbiert. 2009 lagen ihre Förderkosten noch bei etwa 100 Dollar pro Barrel, heute sind es teils schon weniger als 50 Dollar.