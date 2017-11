 Stellenabbau bei Siemens : Ramelow fordert Erhalt des Standortes Erfurt

Thüringens Ministerpräsident Ramelow „Die jetzt entstandene Unsicherheit ist eine schwere Belastung für die Beschäftigten und ihre Familien.“ (Foto: dpa)

Erfurt/MünchenNach den angekündigten Einschnitten bei Siemens erwartet Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow deutliche Bemühungen von der Konzernführung für den Erhalt des Thüringer Standortes. „Ich fordere die Siemens-Konzernleitung auf, alles Notwendige zu tun, um die Zukunft des Generatorenwerkes in Erfurt zu sichern“, sagte der Linken-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

„Der Standort Erfurt ist hervorragend aufgestellt und bietet beste Voraussetzungen für die Entwicklung auch alternativer Geschäftsfelder“, meinte Ramelow. Gleichzeitig betonte er, Siemens solle die Arbeitnehmer und ihre Interessenvertreter in die Diskussion um Perspektiven der ostdeutschen Standorte einbeziehen.

Der Siemens-Plan Building Technologies Die Gebäudetechnik-Sparte hat ihren Sitz im schweizerischen Zug und arbeitet schon länger vergleichsweise selbstständig. Auch in dieser Division geht es nicht mehr primär nur darum, einzelne Produkte zu verkaufen. Digitale Lösungen zum Beispiel für „Smart Homes“ sowie der Service spielen eine immer wichtigere Rolle.

Digital Factory Die Digitale Fabrik ist derzeit die Vorzeigesparte von Siemens. Der Konzern ist Weltmarktführer bei Industrie-Software und -Automatisierung und baute die Position durch milliardenschwere Übernahmen aus. Vorstandschef Joe Kaeser brachte einen möglichen Börsengang eines „digitalen Industrieunternehmens“ ins Gespräch. Die Einheit hätte Dax-Format.

Power and Gas Die Kraftwerkssparte ist mit zuletzt 16,5 Milliarden Euro Umsatz die größte Division von Siemens. Unter Druck ist die Branche wegen der niedrigen Ölpreise und Überkapazitäten bei großen Gasturbinen. Siemens-Chef Kaeser sicherte sich aber unter anderem einen Großauftrag aus Ägypten, der die Auslastung verbesserte. Auch bei der Profitabilität machte die Sparte zuletzt Fortschritte. Sie ist aber noch ein gutes Stück von früheren Spitzenwerten entfernt.

Mobility Die Mobilitätssparte ist schon länger Kandidat für Veränderungen. Zwar hat Vorstandschef Kaeser sie aufgewertet zum Beispiel durch die Signaltechniksparte von Invensys. Doch war in den vergangenen Jahren immer wieder die Schaffung eines europäischen Zug-Champions etwa durch die Zusammenlegung mit den Zugaktivitäten von Alstom im Gespräch.

Healthineers Die Siemens-Medizintechnik soll unter dem Namen Healthineers an die Börse kommen. Mit dem Sprung aufs Parkett wird frühestens im zweiten Halbjahr gerechnet. Die Mehrheit an dem profi‧tablen Geschäft will Siemens behalten. Die Verselbstständigung erhöht aber die Flexibilität, auch bei Übernahmen.

Wind Power and Renewables Siemens und die spanische Gamesa legen gerade ihre Windkraft-Aktivitäten zu einem Weltmarktführer zusammen. Das Unternehmen mit Sitz in Spanien ist börsennotiert, Siemens hält die Mehrheit. Der Konzern erhöht die Schlagkraft in der sich konsolidierenden Branche . Auch ein späterer Ausstieg ist aber theoretisch einfacher möglich.

Das Management hatte am Donnerstag angekündigt, wegen schlechter Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik weltweit rund 6900 Jobs zu streichen - etwa die Hälfte davon in Deutschland. Zwei Standorte im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen sollen geschlossen werden. Für Erfurt stehen den Angaben zufolge mehrere Optionen im Raum - unter anderem ein Verkauf.

Ramelow kündigte an, das Erfurter Werk Anfang kommender Woche besuchen und der Belegschaft seine Solidarität bekunden zu wollen: „Die jetzt entstandene Unsicherheit ist eine schwere Belastung für die Beschäftigten und ihre Familien.“