Stellenabbau bei Siemens : Zypries macht Druck auf Joe Kaeser

Datum: 27.10.2017 17:19 Uhr

Siemens will in mehreren Sparten Tausende Stellen einsparen. Das sorgt für wachsenden Unmut in der Politik. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries kritisiert nun in einem Brief Konzernchef Joe Kaeser scharf.