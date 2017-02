 Streit bei VW: Markenchef Diess verteidigt Sparkurs gegen Kritik des Betriebsrats

Herbert Diess „Wir haben fest zugesagt, keinen Standort zu schließen und den notwendigen Personalabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen zu bewältigen.“ (Foto: dpa)

HamburgNach der harschen Kritik des Betriebsrats hat VW -Markenchef Herbert Diess seinen Sparkurs verteidigt. "Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens lässt uns im Moment wenig Spielraum", schrieb Diess in einem Brief an die Mitarbeiter, der der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. Der vereinbarte Personalabbau müsse daher fortgesetzt werden. "Die Übernahme von Leiharbeitern in größerem Umfang würde nochmals den Abbau-Druck auf die Stammbelegschaft erhöhen." Diess machte deutlich, dass er die Steigerung der Produktivität der renditeschwachen Hauptmarke als Voraussetzung dafür sieht, dass das Unternehmen den Umbau mitten in der Dieselkrise bewältigen kann.

Der Betriebsrat hatte dem früheren BMW-Manager zuvor in einem Mitarbeiterbrief vorgeworfen, gegen Vereinbarungen des Zukunftspakts zu verstoßen und die Zusammenarbeit bei mehreren Projekten eingestellt. Er kritisierte, das Management wolle möglichst schnell und möglichst viele befristete Beschäftigte aus dem Unternehmen drängen, um bereits im ersten Quartal Erfolge beim Stellenabbau vorzuweisen. Die Arbeitnehmervertretung pocht darauf, dass Jobs nur dann wegfallen sollen, wenn die dahinter stehende Arbeit nicht mehr vorhanden oder anders organisiert ist. Diess sorge zudem durch einen Einstellungsstopp in Zukunftsbereichen dafür, dass 1500 freie Stellen wegfielen.

Bis Montag erwartet der Betriebsrat vom Markenvorstand eine schriftliche Stellungnahme zu den Vorwürfen. Diess und Personalvorstand Karlheinz Blessing sollen zudem an einer Sitzung des Betriebsausschusses am gleichen Tag teilnehmen. Das Treffen macht der Betriebsrat von der schriftlichen Antwort des Managements abhängig. Ein Insider auf der Arbeitgeberseite sagte, Blessing und Diess wollten sich noch am Freitag abstimmen. Das für Montag angesetzte Treffen solle stattfinden.

In dem Mitarbeiterbrief betont Diess, dass er sich an die Vereinbarungen im Zukunftspakt halte. "Wir haben fest zugesagt, keinen Standort zu schließen und den notwendigen Personalabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen zu bewältigen." Dazu stehe das Unternehmen. Bei der Umsetzung eines so grundlegenden Programms werde es immer wieder Diskussionen geben. "Diese werden wir gemeinsam mit allen Beteiligten sachlich klären."

Volkswagen hatte sich nach mühsamen Verhandlungen im November mit dem Betriebsrat auf einen tiefgreifenden Umbau der schwächelnden Marke VW geeinigt. An den deutschen Standorten sollen Tausende Arbeitsplätze wegfallen - ein Fünftel der Stellen. Zugleich sollen neue Jobs etwa in der Software-Entwicklung und der IT entstehen.