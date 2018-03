Takeda Japanischer Pharmariese prüft Übernahme von Konkurrent Shire

Der größte Pharmakonzern Japans will weiter wachsen: Takeda prüft die milliardenschwere Übernahme des britischen Konkurrenten Shire.

Takeda ist mit einem Umsatz von 12,2 Milliarden US-Dollar (2017) das größte japanische Pharmaunternehmen. (Foto: Reuters) Takeda

LondonIn der internationalen Pharmabranche bahnt sich eine weitere milliardenschwere Übernahme an. Japans größter Pharmakonzern Takeda teilte am Mittwoch mit, ein Gebot für den an der Londoner Börse gelisteten Rivalen Shire zu prüfen. Das Vorhaben sei noch in der Sondierungsphase und der auf Medikamente zur Behandlung von seltenen Krankheiten und Hyperaktivität spezialisierte Konzern sei noch nicht angesprochen worden.

Durch den Deal würde der übernahmehungrige japanische Branchenprimus nach eigenen Angaben zu einem global führenden biopharmazeutischen Unternehmen aufsteigen. Über die Vorlage eines Gebots werde bis 25. April entschieden. Shire-Aktien schossen um mehr als 20 Prozent nach oben. Die Firma hat umgerechnet einen Börsenwert von rund 37 Milliarden Euro.

Takeda verspricht sich von dem Geschäft einen besseren Zugriff auf den US-Markt. Zudem würde es die Japaner in den Bereichen Onkologie, Gastroenterologie und den Neurowissenschaften stärker aufstellen. Takeda hatte vergangenes Jahr den US-Krebsspezialisten Ariad für umgerechnet fünf Milliarden Euro übernommen. Zuletzt schluckten die Japaner in Belgien die Biotechfirma Tigenix.

Shires Ergebnis und Aktienkurs wurde im vergangenen Jahr durch die zunehmende Konkurrenz bei Generika sowie sinkende Lizenzeinnahmen belastet. Das in Dublin ansässige Unternehmen hatten im Januar angekündigt, das Geschäft mit Mitteln gegen seltene Krankheiten und Aufmerksamkeitsstörungen in zwei Teile aufzuspalten.