 Tencent: Chinesen steigen bei Tesla ein

Tesla-Chef Elon Musk hat sich mit Tencent einen chinesischen Investor an Bord geholt, der in den nächsten Jahren zum Konkurrenten werden könnte. (Foto: Reuters)

New YorkDer chinesische Internetkonzern Tencent hat aus seinen Ambitionen, den Markt für Elektroautos aufmischen zu wollen, bislang nie einen Hehl gemacht. Nun haben sich die Chinesen auch im großen Stil am kalifornischen Elektropionier Tesla beteiligt. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC teilten die Chinesen am Dienstag mit, dass sie rund fünf Prozent an Tesla halten – Aktien im Wert von 1,8 Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro).

Tesla-Chef Elon Musk wollte mit der Geldspritze eigentlich den Produktionsanlauf des Model 3 finanzieren. Teslas erstes Modell für den Massenmarkt soll Mitte 2018 an die ersten Kunden ausgeliefert werden. Mit den neuen Anleihen wollte der chronisch defizitäre Elektropionier die Investition absichern. Doch gleichzeitig hat sich Musk damit auch einen chinesischen Investor an Bord geholt, der in den nächsten Jahren zum Konkurrenten werden könnte.

Zum Konglomerat von Tencent gehört unter anderem das Online-Netzwerk WeChat – die chinesische Antwort auf Whatsapp. Doch auch den Automarkt wollen die Chinesen in den kommenden Jahren aufmischen. Unter dem Dach der „Future Mobility Corporation“ entwickeln die Chinesen gemeinsam mit dem Apple-Zulieferer Foxconn eigene Elektroautos.

Schlagzeilen machte die Neugründung, als sie im vergangenen Jahr führende Entwickler der BMW-Elektroautosparte abwarb – unter anderem Carsten Breitfeld, der federführend für die Entwicklung des elektrischen Sportwagens i8 verantwortlich war. Im Januar hatte FMC angekündigt, für 1,7 Milliarden Dollar ein neues Werk in den USA zu bauen, in dem im Jahr 2020 das erste Serienfahrzeug vom Band laufen soll. In China baut FMC für umgerechnet 1,5 Milliarden Euro ein Werk, das 300.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren soll.

Doch das ist nicht das einzige Elektro-Engagement: Vor wenigen Tagen stieg Tencent gemeinsam mit dem chinesischen Internetkonzern Baidu auch beim chinesischen Elektro-Start-up Nio ein. Auf der Internetkonferenz „South by Southwest“ im texanischen Austin hatte Nio vor wenigen Wochen den elektrischen Sportwagen P9 präsentiert, der mit 1360 PS etwa doppelt so leistungsfähig ist wie ein Tesla und prompt auch bei einer Testfahrt auf dem Nürburgring alle Rekorde brach.

Entworfen wurde das Modell vom ehemaligen BMW-Chefdesigner Kris Tomasson. Es soll zunächst beweisen, wozu die Chinesen im Stande sind. Gerade einmal sechs Exemplare wurden für 1,2 Millionen Euro pro Stück für Sammler herstellt. Doch in den nächsten Jahren soll auch Nio den Massenmarkt erreichen. Zwei neue Modelle sollen bis 2020 auf den amerikanischen Markt kommen. Das haben die Chinesen bereits angekündigt. Damit wäre die Marke ebenfalls ein direkter Konkurrent für Tesla.