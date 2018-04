Tesla-Chef in der Kritik Die gebrochenen Versprechen des Elon Musk

Schlechter Aprilscherz, stockende Produktion: Tesla hat viele Probleme. Das liegt auch an Irrtümern und falschen Versprechen von CEO Elon Musk.

Elon Musk pokert – und kostet Tesla damit Millionen

DüsseldorfElon Musk kann nur hoffen, dass alle Tesla-Kunden so geduldig sind wie Klaus Baldauf. Der Steuerjurist vom Bodensee sagt: „Ich habe zwei Model 3 bestellt. Die Verzögerung macht mir nichts aus.“ Für ihn überwiegt die Faszination, „wie sich jemand traut, die etablierte Autoindustrie anzugreifen“. Für seine Nachsicht gibt es freilich noch einen anderen Grund: „Ich habe ja zum Glück bereits einen Tesla.“

Baldauf ist einer von rund 500.000 Kunden, die einen Tesla vorbestellt haben. Doch nicht jeder von ihnen dürfte so gelassen auf die Nachricht reagiert haben, dass die Produktion bei Tesla weiter stockt. Wieder einmal hat der der kalifornische Autobauer am Dienstag seine Produktionsziele kassiert.

Bis Ende März wollte CEO Musk mindestens 2500 Autos vom Typ Model 3 pro Woche schaffen. Doch im ersten Quartal 2018 liefen im Schnitt nur 2020 Autos vom Band, wie der kalifornische E-Autopionier einräumen musste.

Diese Hersteller verkaufen die meisten Elektroautos weltweit Platz 10 Obwohl der Nissan Leaf das meistverkaufte Elektro-Auto der Welt ist, reichen die 52.000 Verkäufe im vergangenen Jahr nur für Platz 10. Dieses Jahr kommt jedoch eine neue Auflage des Leaf auf den Markt. Quelle: EV Sales Platz 9 Um über 90 Prozent hat Toyota seinen Absatz an E-Fahrzeugen im letzten Jahr gesteigert. Denn auch die halbelektrischen Plug-In-Hybride werden in der offiziellen Statistik mitgezählt, und die verkauften sich im vergangenen Jahr 54.000 Mal. Platz 8 General Motors war mit dem Chevrolet Bolt einer der ersten Hersteller mit einem Elektroauto für den Volumenmarkt. 2017 reichte der Elektroabsatz der Amerikaner für den 8. Platz im Ranking mit 54.000 verkauften Autos. Platz 7 Chinas größter Autohersteller SAIC verbuchte im letzten Jahr einen guten Absatz von 56.000 Elektroautos – und ist damit im Heimatland keinesfalls der größte Hersteller von Elektroautos. Zuletzt kündigte Infineon an, ein Joint Venture mit den Chinesen einzugehen. Platz 6 Auf Daimler-Aktionär Geely profitiert vom Elektroboom in China: 2017 verkaufte der Konzern 67.000 Elektroautos, unter anderem unter der neuen Marke Lynk&Co. Ob auch Daimler von der Elektrokompetenz der Chinesen profitieren kann? Platz 5 Volkswagen sichert sich den fünften Platz im Ranking. 70.000 E-Autos verkauften die Wolfsburger letztes Jahr. Dabei bieten die Wolfsburger bislang nur den Elektro Golf und den e-Up, sowie einige Plug-in-Hybride an. Die große Elektrowelle aus Wolfsburg rollt erst an. Platz 4 Elektro-Pionier Elon Musk landet mit Tesla nicht mal auf dem Treppchen. 101.000 Elektroautos verkaufte er im letzten Jahr, damit reicht es nur für Platz 4. Allerdings soll dieses Jahr die Produktion des Massenmodells Model 3 massiv hochgefahren werden. Platz 3 Bronze im Elektrovergleich geht nach München. BMW hat im letzten Jahr noch einmal kräftig zugelegt und verkaufte 102.000 Autos, vor allem, weil die halbelektrischen Plug-in-Hybriden deutlich zugelegt haben. Reine Elektroautos verkaufen die Münchener unter der Marke BMWi. Platz 2 Die Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) ist in Europa weitgehend unbekannt, aber der fünftgrößte Automobilkonzerns Chinas. Mit der Tochter BJEV verkaufen die Chinesen reine Elektrofahrzeuge und wollen auch Daimler bei der Elektro-Expansion in China helfen. 2017 konnte BAIC den Verkauf von Elektromodellen im letzten Jahr gut verdoppeln, auf 104.000 Fahrzeuge. Platz 1 Mit einem leichten Wachstum von 102.000 auf 114.000 verkaufte Elektroautos landet der chinesische Konzern BYD erneut auf Platz eins. Der BYDe6 ist ein Elektro-SUV, das in Asien vor allem in Taxiflotten eingesetzt wird.

Mit Baldaufs Wunschauto, dem Model 3 zum Einstiegspreis von 35.000 Dollar, will Tesla als Massenhersteller den Markt für E-Autos erobern. Auch deshalb wird Musk immer wieder von Experten und Aktionären an den Produktionszahlen des Model 3 gemessen. Doch die Massenfertigung ist längst nicht das einzige Versprechen, das Musk gebrochen hat. Tesla droht das Vertrauen von Kunden und Aktionären zu verspielen. Der Überblick über die jüngsten Pannen bei Tesla:

Die Produktion hakt, die Auslieferung stockt

500.000 Autos des Model 3 sollten 2018 ursprünglich vom Band rollen – so der Plan vor rund einem Jahr. Dafür müssten Musks Maschinen und Monteure wöchentlich knapp 10.000 Autos zusammensetzen. Doch selbst das Zwischenziel von 5.000 pro Woche musste Musk bereits zweimal aufschieben. Ende Juni soll es nun so weit sein – daran hält Musk trotz der jüngsten Probleme fest.

Bereits im Februar hatte Tesla reagiert und den ursprünglichen Auslieferungstermin kassiert. In einem Schreiben ließ die kalifornische Firma ihre Kunden in Deutschland wissen, dass es 2018 nichts mehr werde mit dem ihrem neuen Auto. „Ein fester Lieferzeitpunkt wurde bisher nicht genannt“, sagt Tesla-Kunde Baldauf.

Und die jüngsten Probleme beschränken sich nicht auf Produktion und Lieferung: Wegen rostiger Schrauben musste Tesla 123.000 Autos des Typs Model S zurück in die Werkstätten rufen.

Ein missratener Aprilscherz

Nervös machte Musk zuletzt aber nicht nur seine Kunden. Am Sonntag setzte Musk einen folgenreichen Tweet ab, in dem er die Pleite seines Unternehmens ankündigte. April, April – doch die Tesla-Aktionäre verstanden da keinen Spaß. Die Aktie fiel daraufhin um mehr als sieben Prozent.

Es war der vorläufige Höhepunkt einer turbulenten Woche für Tesla. Im März sackte der Aktienkurs um rund 20 Prozent ab. Analysten von Bernstein mahnten vorige Woche die hohen Kosten der Tesla-Fabriken an.

Musk hat deutlich mehr Arbeitsschritte automatisiert als anderen Autobauer. Seit ihrem Höchststand im September 2017 hat die Tesla-Aktie sogar mehr als ein Drittel an Wert verloren. Immer mehr Investoren wetten auf einen weiteren Kursrutsch.

Neues Kapital wird teurer

Derweil hat die Ratingagentur Moody’s aufgrund der Produktionsschwierigkeiten Teslas Kreditwürdigkeit von B2 auf B3 herabgestuft. Eine „größere, baldige Kapitalaufnahme“ sei deutlich wahrscheinlicher geworden. Bislang haben die Investoren alle Kapitalerhöhungen mitgemacht und so insgesamt rund 4,5 Milliarden Dollar ins Unternehmen gepumpt.

Alleine 2017 gab Tesla 3,4 Milliarden Dollar mehr aus, als es einnahm. Immerhin: Das vierte Quartal schlug mit lediglich 277 Millionen Dollar zu Buche. Das habe Tesla „ein wenig Luft zum Atmen gegeben“, schrieb der Barclays-Analyst Brian Johnson.

Musks „Apollo-Moment“

Pionier will Tesla nicht nur beim Elektroauto sein. Sondern auch beim autonomen Fahren. „Komplette Autonomie werden wir in ungefähr zwei Jahren erreicht haben“, sagte Musk – zweieinhalb Jahre ist das bald her. Einen Autopiloten haben Tesla-Autos zwar längst an Bord. Allerdings mahnt der Autobauer seine Kunden, sich im Straßenverkehr nicht allein darauf zu verlassen.

Tesla hat allen Grund vor seinem Autopiloten zu warnen: 2016 verunglückte der Fahrer eines Tesla bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw tödlich.

Unfallermittler untersuchen außerdem einen tödlichen Unfall, bei dem ein Tesla des Typs Model X auf einer Autobahn in Kalifornien gegen einen Betonpoller raste. Vor zwei Wochen verursachte ein autonom fahrendes Auto im US-Bundesstaat Arizona erstmals einen Unfall, durch den eine Unbeteiligte starb.

„Tesla hat das Potenzial, eine Billion Dollar wert zu sein“ „Ich sehe für Tesla das Potenzial, binnen zehn Jahren eine Billion Dollar wert zu sein“ 1 von 12 Elon Musk hat im Januar 2018 seinen Vertrag bei Tesla für weitere zehn Jahre verlängert - und wird dafür nur bezahlt, wenn er eine Serie ambitionierter Aufgaben erreicht. So wurden für den Börsenwert zwölf Zielmarken in Schritten von 50 Milliarden Dollar gesetzt. Diese zu erreichen ist laut Musk aber kein Problem. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der ursprünglichen Realität leben, ist eins zu einer Milliarde.“ 2 von 12 Ist das, was wir sehen, wirklich real? Könnten wir vielleicht bereits in einer computergenerierten Traumwelt leben? Musk glaubt: Das ist ganz wahrscheinlich. „Eine Firma aufzubauen ist wie Kuchen backen. Man braucht von allen Zutaten genau die richtige Menge.“ 3 von 12 Musk über das Gründen und Führen eines Unternehmens. „Menschen arbeiten besser, wenn sie wissen für welches Ziel und warum. Es ist wichtig, dass die Leute sich darauf freuen, morgens in die Arbeit zu kommen, und ihnen das Arbeiten Spaß macht.“ 4 von 12 Die Zufriedenheit der Mitarbeiter hat für Musk eine entscheidende Wichtigkeit. „Apple ist Teslas Friedhof. Wenn Du es bei Tesla nicht schaffst, arbeite halt bei Apple.“ 5 von 12 In einem Interview mit dem Handelsblatt äußert sich Musk zu den Abgängen von Tesla-Ingenieuren zu Apple alles andere als bescheiden. „Es ist okay, alle seine Eier in einem einzigen Korb aufzubewahren, solange man aufpasst, was mit dem Korb passiert.“ 6 von 12 Auch zum Thema Risiko hat Musk eine klare Meinung. „Unternehmer zu sein ist wie Glas zu essen und in den Abgrund des Todes zu starren.“ 7 von 12 Musk antwortet auf die Frage, was es für ihn bedeutet, Gründer zu sein, unter anderem mit einer „Weisheit“, die er von einem Freund erhalten habe.

Kein Tesla zwar, sondern ein umgebauter Volvo des US-Mobilitätsdienstes Uber. Doch betroffen ist die ganze Branche: Schon ist von einem „Apollo-Moment“ für die Autoindustrie die Rede – in Anlehnung an einen Raketen-Unfall der Nasa, bei dem im Jahr 1967 drei Astronauten starben.

Statt sich mit den Problemen beim Tesla-Autopiloten oder der schleppenden Auto-Produktion rumzuschlagen, widmet sich Musk viel lieber aufsehenerregenden Prestige-Projekten: Kürzlich schickte Musk mit seinem Raumfahrtunternehmen Space X einen Tesla Roadster ins All.

Damit warb Musk für sein nächstes großes Versprechen: Den Raumfahrttourismus: Schon in wenigen Jahren will Musk Privatleute gegen Geld ins All schießen.

In welche Sphären Musk derweil mit Tesla vorstoßen will, zeigt ein Blick in seinen Arbeitsvertrag: Sein Vermögen mehrt Musk nur, wenn er Tesla binnen zehn Jahren auf einen Börsenwert von 650 Milliarden beschleunigt. Das lohnt sich für ihn aber richtig: 55 Milliarden Dollar in Aktien würde er erhalten.

Irrtümer bei Produktionszielen, Lieferzeiten und autonomem Fahren hin oder her: Das größte Versprechen hat Elon Musk sich selbst gemacht. Und um das einzulösen, nimmt er die Aufsicht in Teslas Produktionsstätten nun in die eigenen Hände.

„Jetzt heißt es aufteilen und erobern“, schrieb der 46-jährige Konzernchef bei Twitter. Dazu werde er auch wieder sein Schlaflager in der Tesla-Fabrik aufschlagen. „Das Auto-Geschäft ist die Hölle“.