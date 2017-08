 Tesla: Elon Musk will autonome Lkw testen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Platooning Das „automatisierte Hinterherfahren“ ist Tesla nicht genug. (Foto: Reuters)

San Francisco/MünchenDer US-Elektrofahrzeugbauer Tesla treibt seine Pläne für selbstfahrende Lastwagen voran. Derzeit erörtert der Konzern mit dem Bundesstaat Nevada Testmöglichkeiten für Prototypen des autonomen E-Lkw, wie aus einem E-Mail-Wechsel zwischen Tesla und der Verkehrsbehörde hervorgeht, den Reuters einsehen konnte. Mit Vertretern des Bundesstaates Kalifornien ist deswegen für Mittwoch ein Treffen angesetzt, sagte eine Behördensprecherin.

Tesla-Chef Elon Musk, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Mobilität mitsamt der Energieversorgung zu revolutionieren, hatte vor einem Jahr einen „Masterplan“ vorgestellt, mit dem der US-Hersteller zum Komplettanbieter für Elektromobilität aufsteigen will. Außer teuren Sportwagen und dem neuen Mittelklasse-Modell wollen die Amerikaner künftig unter anderem auch elektrische Busse und Lastwagen bauen. Der Lkw Tesla Semi soll im September vorgestellt werden.

Die Firmen von Elon Musk Zip 2 Als das Internet massentauglich wurde, gründeten Elon Musk und sein Bruder Kimbal die Firma Zip 2, ein durchsuchbares Firmenverzeichnis – damals eine Innovation. Große Zeitungsverlage schlossen mit dem Start-up Verträge ab. 1999 übernahm der Computerhersteller Compaq die Firma für gut 300 Millionen Dollar, Musk erhielt 22 Millionen Dollar.

X.Com Musk dachte schon länger darüber nach, wie man mit einer Online-Bank die Finanzbranche umkrempeln könnte. Er engagierte die besten Programmierer und gründete 1999 mit dem Großteil des Verkaufserlöses von Zip2 X.Com. Die Firma experimentierte mit radikalen Konzepten und ermöglichte etwa den Versand von Geld per E-Mail.

Paypal Auch andere entwickelten ein Bezahlsystem fürs Internet – etwa das Start-up Confinity mit seinem Dienst Paypal. Erst konkurrierten X.com und Confinity, dann schlossen sie sich zusammen. Eine große Finanzierungsrunde ermöglichte weiteres Wachstum, 2002 übernahm Ebay den Dienst für 5,1 Milliarden Dollar. Musk erhielt davon 165 Millionen Dollar.

Space X Mit dem Geld konnte Musk seine Faszination für den Weltraum ausleben. Die erträumte Marsmission war zunächst unrealistisch, der Unternehmer ließ sich aber 2002 davon überzeugen, eine günstige Rakete zu entwickeln. Heute bietet Space X tatsächlich Raumflüge zu deutlich günstigeren Konditionen an als etwa Boeing oder Lockheed Martin.

Tesla Motors Das bekannteste Musk-Projekt ist Tesla, auch wenn andere die Firma gründeten und der Macher erst 2004 mit seinem Geld dazu stieß. Zunächst nahm in der Autobranche niemand die Idee eines reinen Elektrofahrzeuges ernst, dank der Ingenieursleistung von Tesla ist das jetzt anders. Bei allem Erfindergeist ist die börsennotierte Firma immer noch nicht profitabel.

Solar City Weil Solarzellen teuer waren, gründeten Lyndon und Peter Rive 2006 die Firma Solar City. Sie produzierte selbst keine Module, sondern finanzierte die Anlage vorab, so dass die Kunden sie nicht auf einen Schlag bezahlen mussten. Ihr Cousin Elon Musk stieg als Investor ein und war größter Anteilseigner. Die Firma gehört zu den größten Anbietern von Solarzellen in den USA. Im November 2016 stimmten die Aktionäre Musks Plan zu, Solar City durch den Autobauer Tesla übernehmen zu lassen.

Hyperloop Als Musk vom Eisenbahnsystem enttäuscht war, ersann er eine Alternative: Transportkapseln sollen durch Druckluftröhren schießen und so auch lange Strecken in kurzer Zeit bewältigen. Mehrere hochrangige Ingenieure von Space X und Tesla erarbeiteten ein Konzept. Derzeit ist eine Verbindung zwischen Los Angeles und Las Vegas geplant. Kosten: mehr als 8 Milliarden Dollar.

Autonomes Fahren zählt ebenso wie Elektromobilität zu den großen Trends in der Autoindustrie, daran arbeiten alle großen Konzerne. Lkw-Bauer wie Daimler oder die VW-Töchter MAN und Scania testen auf dem Wege zum selbstfahrenden Lastwagen das sogenannte Platooning: In einem Konvoi von mehreren Fahrzeugen steuert nur der erste Lkw, die anderen fahren in engem Abstand automatisiert hinterher. Auch der Tesla-Laster soll platooning-fähig sein.