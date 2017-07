„Das Model 3 kann die Welt verändern“

Gene Munster, ein bekannter Technologie-Analyst in den USA, vergleicht den Verkaufsstart des Model 3 mit der Erschütterung, die die Einführung des iPhones im Jahre 2007 in der Mobilfunkindustrie ausgelöst hat. Über 400.000 vorbestellte Autos, das hat es in dieser Form noch nie in der Autoindustrie gegeben. Wer jetzt eine Order abgibt, wird bis Ende 2018 auf sein Auto warten müssen. Trotzdem: „Das Model 3 hat das Potenzial, die Welt zu verändern“, glaubt Munster.

Und tatsächlich: Einiges spricht für den Vergleich mit Apple. Da ist zum Beispiel der riesige Vorsprung vor der Konkurrenz, vor den Nokias der Autoindustrie. Die traut sich noch nicht, forscht fieberhaft an der Technologie oder versinkt im Diesel-Strudel und hofft darauf, sich noch einmal etwas Zeit von der Politik erkaufen zu können. Doch die Uhr tickt. Schon Teslas Modelle S und X hätten iPhone-Geschichte schreiben können. Doch sie waren dafür einfach zu teuer. Das Model 3 verspricht eine Preissenkung des Straßen-iPhones um gut zwei Drittel.

Parallel spielt auch der Trend zum autonomen Auto in die Hand von Tesla. Musk hat seine Vision der selbstfahrenden Zukunft bereits dargelegt: Ihm schwebt vor, dass seine Autos sich selbst zum Aufladen fahren. Und während ihre Besitzer im Büro sitzen, sollen die Wagen sich in Teslas Taxinetzen anmelden, um Geld für den Besitzer zu verdienen. Das iPhone hat ein Heer von Entwicklern geschaffen, die sich mit iPhone-Apps ihr Geld verdienen. Das gleiche wird mit Teslas und Tesla-Apps geschehen.

Vergessen werden sollte auch nicht der Gemeinschaftsgedanke. Neben Mitarbeitern waren es vor allem bestehende Kunden, die am Freitag nach Kalifornien kamen und sich in den Armen lagen. Tesla-Fahrer halten zusammen wie Pech und Schwefel. Sie sind nicht weniger treu als Apple-Kunden.

Die größte Herausforderung liegt jetzt in der Steigerung der Produktion. Das wird die „Produktions-Hölle“, so Musk am Freitag. In den Werken in Fremont und in der Gigafactory in Nevada, wo die Batterien entstehen, werde „Tag und Nacht“ gearbeitet.

Viel wird davon abhängen, ob es größere Probleme geben wird, so wie beim Start des Model X.. Wer aber darauf hofft, ab Samstag von den ersten Käufern Stärken und Schwächen des Neulings zu erfahren, der sollte den Atem nicht zu lange anhalten. Die ersten Fahrzeuge gehen an Tesla- und Space-X-Mitarbeiter. Sie sind nicht nur toleranter bei kleineren Fehler, sondern auch Willens, ihre Erfahrungen, auftretende Fehlfunktionen oder Fertigungsmängel zuerst mit Tesla zu teilen und nicht mit Facebook.