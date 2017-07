Herausforderung Produktionssteigerung

Das reibungslose Hochfahren der Produktion würde die Kunden, die nicht ewig warten werden, und die Investoren beruhigen. Vorerst haben beispielsweise die Analysten von Goldman Sachs ihre ohnehin schon negative Bewertung aber weiter verschärft: Statt 190 Dollar lautet das Kursziel für die Tesla-Aktie jetzt 180 Dollar – mit einer klaren Empfehlung zu „verkaufen“.

In 2018 sei mit der nächsten Kapitalerhöhung zu rechnen, weil die Produktion des neuen Models immense Summen an Kapital verschlingen werde und noch nicht absehbar sei, ob tatsächlich mit den Fahrzeugen Geld verdient werden kann. Das wird sich erst zeigen, wenn die ersten Quartalergebnisse da sind.

Derzeit verliert Tesla am Ende des Tages mit jedem verkauften Auto Geld und steckt tief in den roten Zahlen. Musk selbst macht sich da keine Illusionen. Bei 10.000 Einzelteilen bestimmt der langsamste Zulieferer die Geschwindigkeit. Auch gibt es Zugeständnisse an die Produktion: Hinterrad-Antrieb statt Allrad und Stahl-Aluminium-Karosse statt nur Aluminium. Das senkt die Kosten.

Nicht ohne Tücken sind auch die Bestimmungen für die Förderung von Elektroautos in den USA. Wenn der 3er tatsächlich in hohen Stückzahlen vom Band läuft, wird zumindest die staatliche Förderung, die auf 200.000 Fahrzeuge pro Hersteller begrenzt ist, schnell aufgebraucht sein. In jedem Bundesstaat gibt es daneben unterschiedliche Obergrenzen. Im Web gibt es enthusiastische Tweets von US-Käufern, die sich mit staatlicher und regionaler Förderung ihren Tesla-3-Preis auf unter 25.000 Dollar schönrechnen. Aber das wird nur noch die ersten in der Warteschlange erfreuen. Am Freitag berichtete Musk stolz, wie es gelungen sei, die Produktion effektiver zu gestalten. Einen Teil der zusätzlichen Erträge daraus wird er in Zukunft vielleicht in Preisnachlässe stecken müssen, um die Nachfrage hochzuhalten.

Wer sich am Freitag die Präsentation des ersten Auslieferungstages im Internet ansehen wollte, der musste zuerst Namen und E-Mail eingeben, danach öffnete sich neben dem Videospieler ein Fenster, in den man seine Kreditkartendaten eingeben und gleich seinen 3er gegen 1000 Dollar Anzahlung ordern konnte. Das ist schon mal gutes Marketing.

Und genial wird es, wenn irgendwann einmal nach dem Kauf eine SMS auf dem iPhone-Bildschirm erscheint und sich das neue Auto meldet: „Bin gerade vom Werk angekommen und vor der Haustür. Wo soll ich parken?“ Dann ist die Zukunft wirklich da.