Tesla-Truck Semi Elon Musk testet seinen Elektrotruck auf US-Straßen

Kunden sollen den Tesla-Truck „Semi“ erst ab 2020 fahren dürfen. Auf US-Straßen sieht man den Elektro-Lkw aber schon früher.

DüsseldorfTeslas neuer E-Lastwagen „Semi“ ist erstmals als Frachtfahrzeug zum Einsatz gekommen – und zwar für einen vertrauten Kunden: nämlich für Tesla selbst.

CEO Elon Musk veröffentlichte am späten Donnerstagabend auf Instagram ein Foto von zwei E-Lkw mit der Bilderunterschrift: „Erste Frachtfahrt der Semi-Trucks, die Batterien von der Gigafactory in den Nevada Mountains zur Auto-Fabrik in Kalifornien bringen“.

Die beiden Trucks, jeweils mit matt-schwarzem und silbernem Cockpit, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit jene Fahrzeuge, die Musk bereits im November der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Nur die Anhänger scheinen größer als in den vergangenen Präsentationen zu sein.

Musk hatte Ende November beeindruckende technische Daten versprochen: Vier Elektromotoren sollen den Truck innerhalb von fünf Sekunden auf Tempo 120 bringen, das massive Batteriepaket sichert eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern. „Das wird dein Hirn aus dem Schädel in eine andere Dimension schleudern“, sagte Musk bei der Vorstellung des Trucks.

Der Tesla „Semi“ soll mit einer Batteriereichweite von 500 Kilometern um die 150.000 Dollar kosten und ab 2020 ausgeliefert werden. Das Modell mit einer Reichweite von 800 Kilometern ist für ungefähr 200.000 Dollar zu haben.

Für die mehr als 400 Kilometer lange Strecke von den Nevada Mountains nach Kalifornien benötigen die E-Lkw etwa viereinhalb Stunden. Dadurch, dass Tesla seine Fahrzeuge nun selbst einsetzt, erhält das Unternehmen wertvolle Informationen darüber, was Fahrzeuge leisten müssen.

Denn bislang griffen die großen Logistikunternehmen nur zögerlich zu: Der Getränkehersteller PepsiCo orderte Ende vergangenen Jahres 100 Elektro-Lastwagen. Das Unternehmen wolle mit der Investition den Benzinverbrauch und CO2-Ausstoß seiner Liefer-Lkw-Flotte reduzieren, sagte Pepsi-Manager Mike O'Connell.

Walmart hatte zuvor 15, DHL zehn Fahrzeuge und die US-Lebensmittelkette Meijer vier Lastwagen geordert. Im Dezember verzeichnete Tesla 267 Vorbestellungen. Allein im vergangenen Jahr wurden auf dem US-Markt 192.200 schwere Trucks verkauft. Tesla käme damit auf einen Marktanteil von 0,14 Prozent.

Teslas jüngster Streich Tesla Semi, der erste vollelektrische Sattelzug des kalifornischen Autoherstellers 1 von 25 Der Elektroauto-Hersteller Tesla will auch das Lastwagen-Geschäft aufmischen. Firmenchef Elon Musk stellte in der Nacht zum Freitag einen strombetriebenen Sattelschlepper vor. Er soll auch mit voller Ladung von 40 Tonnen eine Reichweite von rund 800 Kilometern erreichen, sagte Musk. Die Produktion soll 2019 beginnen... Tesla Semi: Der Trucker sitzt in der Mitte der Kabine 2 von 25 Musk nannte keinen konkreten Preis für den Lastwagen, sondern betonte lediglich, dass Diesel-Lkw pro Kilometer 20 Prozent teurer seien. Der Sattelschlepper hat vier Motoren - und Tesla verspricht, dass er pannenfrei eine Million Meilen (1,6 Millionen Kilometer) schaffen kann... Tesla stellt Elektro-Lastwagen vor 3 von 25 Auch mit zwei ausgefallenen Motoren können das Fahrzeug immer noch einen Diesel-Lastwagen schlagen, versicherte Musk. In 30 Minuten solle die Batterie auf eine Reichweite von gut 640 Kilometern hochgeladen werden können. Unterwegs könne man dafür die gleichen „Supercharger“-Schnelladestationen von Tesla nutzen wie die Tesla-Pkw... Blick ins Fahrerhaus des Semi 4 von 25 Der Lastwagenfahrer soll in der Mitte der Kabine zwischen zwei großen Touchscreen-Displays sitzen. Damit spart sich Tesla auch verschiedene Versionen für den Links- oder Rechtsverkehr. Der Sattelschlepper bekommt die Funktionen des Assistenzsystems Autopilot und eine besonders robuste Windschutzscheibe. „Sie übersteht eine Atomexplosion - oder Sie bekommen Ihr Geld zurück“, scherzte Musk in seiner üblichen etwas ungelenken Manier. Tesla Semi 5 von 25 Der Lastwagen kann ab sofort reserviert werden, dabei müssen 5000 Dollar hinterlegt werden. Tesla stellt Elektro-Lastwagen vor 6 von 25 Die stromlinienförmigen Lastwagen mit kurzer Schnauze, vier Elektromotoren an den beiden hinteren Achsen, einer aufgeräumten Fahrerkabine mit nur einem mittig angeordneten Sitz, zwei großen Monitoren und einem massiven Batterie-Pack unter der Zugmaschine, würden den Wagen in nur fünf Sekunden auf knapp 120 km/h beschleunigen, stellte Musk bei der Präsentation klar. Als Zugmaschine oder mit Hänger. Selbst mit voller Beladung von über 30 Tonnen beträgt die Beschleunigungszeit nur 20 Sekunden. Mit 30 Tonnen Ladung in nur 20 Sekunden auf Tempo 120 7 von 25 Solche beeindruckenden Beschleunigungswerte seien aber kein Selbstzweck, sondern dienten der Effektivität. Während der Tesla-Truck eine fünfprozentige Steigungsstrecke mit erlaubter Maximalgeschwindigkeit von 104 km/h hochklettern könne, schafften die besten Diesel-Lkw gerade mal 70 km/h, sagte Musk. Und ergänzte: „Fahrer werden nach Zeit bezahlt“. Selbst wenn zwei der vier Motoren ausfallen würden, wäre der Sattelzug noch schneller als ein Diesel-Lkw...