Teslas „Hyperloop“ : Elon Musk hat angeblich grünes Licht von der US-Regierung

Datum: 20.07.2017 20:15 Uhr

Tesla plant den Bau einer Untergrund-Magnetbahn zwischen New York und Washington – dafür will Chef Elon Musk eine mündliche Genehmigung der US-Regierung erhalten haben. Via Twitter kündigte er weitere Großprojekte an.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Elon Musk Der Tesla-Chef plant eine Untergrund-Magnetbahn zwischen New York City und Washington. (Foto: AFP) San FranciscoTesla-Chef Elon Musk hat nach eigenen Angaben eine mündliche Genehmigung der US-Regierung für seine geplante Untergrund-Magnetbahn zwischen New York City und Washington. Auf Twitter teilte der Unternehmer, der auch die Raketenfirma SpaceX leitet, am Donnerstag mit, die Fahrzeit seiner „Hyperloop“-Schnellbahn zwischen den beiden Städten werde 29 Minuten betragen. In weiteren Twitter-Kurznachrichten kündigte er ähnliche Projekte im Großraum Los Angeles und in Texas an. Musk spricht seit Jahren von dem Projekt, bei dem Züge mit reibungsarmer Magnetbahntechnik in Vakuum-Tunnels fahren sollen. 2013 hatte er gesagt, eine Bahn von Los Angeles nach San Francisco werde weniger als sechs Milliarden Dollar kosten und sieben bis zehn Jahre Bauzeit haben.