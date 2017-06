 Thyssen-Krupp: Aufzug ohne Seil – für die höchsten Gebäude der Welt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Neues Aufzugsystem Andreas Schierenbeck, Vorstandsvorsitzender von Thyssen-Krupp Elevator, stellt in Rottweil das neue Aufzugssystems „Multi“ vor. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Menschheit wächst – und damit auch ihr Platzbedarf. In vielen Ländern schießen deshalb die Gebäude nach oben, um genug Platz für die zunehmende Bevölkerung zu schaffen. Wolkenkratzer, die 300 Meter und mehr in den Himmel ragen, sind keine Seltenheit mehr. Schon wird an Entwürfen von Hochhäusern gearbeitet, die 1000 Meter und höher sind.

Doch die dort lebenden oder arbeitenden Menschen müssen die Stockwerke auch erreichen. „Da leben oder arbeiten acht bis zehntausend Menschen in einem Hochhaus“, sagt Andreas Schierenbeck, Chef von Thyssen-Krupp Elevator. „Diese Leute muss ich rein und wieder raus kriegen – und das vielleicht mehrmals am Tag.“

Dabei helfen soll ein völlig neuer Aufzugstyp, an dem der Konzern schon seit Jahren arbeitet und der nun ab 2020 zum Einsatz kommen soll: Der „Multi“, dessen Kabinen ohne das obligatorische Seil zum hoch- und runterfahren auskommt und sich deshalb auch vertikal in Gebäuden bewegen und diese sogar verbinden kann. Erstmals eingesetzt werden soll das neue Aufzugssystem in Berlin im neuen East Side Tower.

Angetrieben werden die Kabinen elektromagnetisch, ein mehrstufiges Bremssystem sorgt für die notwendige Sicherheit. Das Antriebskonzept mit eigenen Motoren für jede Kabine hat der Essener Industriekonzern vom Transrapid entnommen, den Thyssen-Krupp zusammen mit Siemens entwickelt hat. „Wir sind davon überzeugt, dass der Multi die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten fundamental verändern wird“, sagte Schierenbeck am Donnerstag in Rottweil. „Multi wird der Schlüssel zum Umbruch der Aufzugsindustrie.“

Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Denn herkömmliche Aufzugssysteme kommen bei immer größeren Gebäuden an ihr Limit: Die Schächte brauchen mehr Platz, dadurch verlieren die oberen Stockwerke an Attraktivität. Bis zu 40 Prozent der Geschossfläche, so rechnet Thyssen-Krupp vor, werde bislang für die Schächte und die technische Ausstattung benötigt. Schierenbeck geht nun davon aus, dass das neue Aufzugsystem mit weniger und kleineren Schächten auskommt. Die nutzbare Fläche könne sich um bis zu 25 Prozent erhöhen, das sorge für zusätzliche Einnahmen für die Betreiber.

Der Vorteil für die Menschen, die in solchen Türmen leben oder arbeiten: Die Fahrzeiten verkürzen sich enorm. Durch mehrere Aufzugskabinen computergesteuert in einem einzigen Schacht würden die Benutzer nicht länger als 15 bis 30 Sekunden auf einen Aufzug warten, verspricht der Konzern, der mit Kone, Otis und Schindler zu den größten Aufzugsherstellern der Welt gehört.

Denn bislang galt die Faustformel: Je höher die Gebäude, desto länger die Wartezeit. So haben Studenten der Columbia Universität errechnet, dass alle Büroangestellten New Yorks zusammengenommen 16,6 Jahre ihres Berufslebens mit dem Warten auf einen Aufzug verlieren. Die eigentliche Fahrzeit summiert sich dagegen gerade mal auf 5,9 Jahre.